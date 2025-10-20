Лавров провел заседание по подготовке к председательству России в ОДКБ

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Под руководством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и обеспечению председательства РФ в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году, сообщил МИД РФ.

Председательство в ОДКБ перейдет к Российской Федерации от Киргизской Республики с 1 января 2026 года.

"В нем приняли участие представители администрации президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и организаций, задействованных в данной работе", - сообщил МИД РФ по итогам заседания.

Был рассмотрен широкий спектр вопросов взаимодействия, формирование и порядок реализации плана основных мероприятий российского председательства в организации с акцентом на всестороннюю подготовку московской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.