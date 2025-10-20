https://ria.ru/20251020/lavrov-2049451452.html
Лавров провел заседание по подготовке к председательству России в ОДКБ
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Под руководством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и обеспечению председательства РФ в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году, сообщил МИД РФ.
Председательство в ОДКБ
перейдет к Российской Федерации от Киргизской Республики с 1 января 2026 года.
"В нем приняли участие представители администрации президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и организаций, задействованных в данной работе", - сообщил МИД РФ по итогам заседания.
Был рассмотрен широкий спектр вопросов взаимодействия, формирование и порядок реализации плана основных мероприятий российского председательства в организации с акцентом на всестороннюю подготовку московской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Отмечена нацеленность на дальнейшую консолидацию ОДКБ, формирование благоприятных условий для безопасного и стабильного развития ее государств-членов, повышение устойчивости Организации в условиях геополитической нестабильности", - добавили в МИД РФ.