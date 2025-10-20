Рейтинг@Mail.ru
Встреча Лаврова и Рубио может состояться в четверг, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/lavrov-2049445930.html
Встреча Лаврова и Рубио может состояться в четверг, сообщили СМИ
Встреча Лаврова и Рубио может состояться в четверг, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2025
Встреча Лаврова и Рубио может состояться в четверг, сообщили СМИ
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио может состояться 23 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:48:00+03:00
2025-10-20T17:48:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
марко рубио
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000867076_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_4f745177a074899cf89d3fd8929705a7.jpg
https://ria.ru/20251020/peregovory-2049442271.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000867076_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_e474124f83893458333dc3d5e0aaa549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, марко рубио, сша
В мире, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, США
Встреча Лаврова и Рубио может состояться в четверг, сообщили СМИ

Reuters: встреча Лаврова и Рубио может состояться 23 октября

© РИА Новости / МИД России | Перейти в медиабанкРоссийско-американские переговоры
Российско-американские переговоры - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / МИД России
Перейти в медиабанк
Российско-американские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио может состояться 23 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.
"Рубио планирует встретиться с Лавровым в предстоящий четверг", - говорится в материале агентства, который через источники ссылается на неназванных американских чиновников.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока нет понимания, когда и где может состояться встреча Лаврова и Рубио, которая должна стать одним из этапов подготовки к саммиту РФ-США в Будапеште.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Лавров созвонился с Рубио
Вчера, 17:32
 
В миреРоссияСергей ЛавровМарко РубиоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала