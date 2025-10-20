https://ria.ru/20251020/lavrov-2049445930.html
Встреча Лаврова и Рубио может состояться в четверг, сообщили СМИ
Встреча Лаврова и Рубио может состояться в четверг, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2025
Встреча Лаврова и Рубио может состояться в четверг, сообщили СМИ
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио может состояться 23 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные... РИА Новости, 20.10.2025
