https://ria.ru/20251020/lavrov-2049442765.html
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили шаги в интересах реализации пониманий,... РИА Новости, 20.10.2025
