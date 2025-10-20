Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел телефонный разговор с Рубио - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/lavrov-2049442765.html
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Лавров провел телефонный разговор с Рубио - РИА Новости, 20.10.2025
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили шаги в интересах реализации пониманий,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:34:00+03:00
2025-10-20T17:34:00+03:00
в мире
сша
россия
сергей лавров
марко рубио
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_61d0b1cc372e5136aebe1f9f45a78208.jpg
https://ria.ru/20251017/lavrov-2048869426.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_bc2ce3f7bca3cf2f51f32b733cb9293d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, сергей лавров, марко рубио, владимир путин
В мире, США, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, Владимир Путин
Лавров провел телефонный разговор с Рубио

МИД: состоялся телефонный разговор Лаврова с госсекретарем США Рубио

© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolГлава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили шаги в интересах реализации пониманий, достигнутых в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщил в понедельник МИД России.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Лавров обсудил с Сийярто подготовку российско-американского саммита
17 октября, 14:15
 
В миреСШАРоссияСергей ЛавровМарко РубиоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала