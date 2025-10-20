Рейтинг@Mail.ru
Кремль дал всю информацию о разговоре Путина и Трампа, сообщил Песков - РИА Новости, 20.10.2025
13:06 20.10.2025 (обновлено: 13:36 20.10.2025)
Кремль дал всю информацию о разговоре Путина и Трампа, сообщил Песков
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Кремль дал всю информацию о разговоре Путина и Трампа, сообщил Песков

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кремль дал всю информацию о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, которую хотел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали. Больше нам сообщить об этом нечего", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Путин и Трамп обсуждали формулу урегулирования украинского конфликта путем обмена территорий.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий".
Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявлял, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
