Песков: полномасштабная подготовка встречи Путина и Трампа еще не началась
Песков: полномасштабная подготовка встречи Путина и Трампа еще не началась - РИА Новости, 20.10.2025
Песков: полномасштабная подготовка встречи Путина и Трампа еще не началась
Полномасштабная работа по подготовке нового саммита РФ-США начнется только сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2025
Песков: полномасштабная подготовка встречи Путина и Трампа еще не началась
Песков: полномасштабная подготовка саммита РФ и США начнется только сейчас