Песков: полномасштабная подготовка встречи Путина и Трампа еще не началась - РИА Новости, 20.10.2025
12:56 20.10.2025
Песков: полномасштабная подготовка встречи Путина и Трампа еще не началась
Полномасштабная работа по подготовке нового саммита РФ-США начнется только сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2025
в мире
россия
сша
украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа
в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Полномасштабная работа по подготовке нового саммита РФ-США начнется только сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты (РФ и США - ред.), но такая полномасштабная переговорка, командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата. Она будет начинаться только сейчас. Поэтому все эти вопросы пока прежде времени", - сказал Песков журналистам.
В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
