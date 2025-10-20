https://ria.ru/20251020/knyazhevskaya-2048872616.html
Княжевская: внесли изменения в документацию для модернизации инфраструктуры
Княжевская: внесли изменения в документацию для модернизации инфраструктуры - РИА Новости, 20.10.2025
Княжевская: внесли изменения в документацию для модернизации инфраструктуры
В Москве внесли изменения в градостроительную документацию для модернизации городской инфраструктуры в Косино-Ухтомском районе
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Москве внесли изменения в градостроительную документацию для модернизации городской инфраструктуры в Косино-Ухтомском районе, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она отметила, что проект, направленный на отведение и очистку поверхностного стока с территории микрорайона Кожухово, реализуют в рамках Адресной инвестиционной программы
"Объект будет создан по адресу: Лухмановская улица, владение 11Б. Это инженерное решение снизит риски подтоплений в периоды интенсивных осадков", -приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Создание комплекса позволит обеспечить сбор и очистку ливневых и талых вод с жилых кварталов Кожухова перед их сбросом в городскую канализационную систему. Благодаря этому улицы станут чище, уменьшится вероятность затопления дворов и подвалов, добавляется в пресс-релизе.