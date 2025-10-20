Княжевская: внесли изменения в документацию для модернизации инфраструктуры

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Москве внесли изменения в градостроительную документацию для модернизации городской инфраструктуры в Косино-Ухтомском районе, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что проект, направленный на отведение и очистку поверхностного стока с территории микрорайона Кожухово, реализуют в рамках Адресной инвестиционной программы

"Объект будет создан по адресу: Лухмановская улица, владение 11Б. Это инженерное решение снизит риски подтоплений в периоды интенсивных осадков", -приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.