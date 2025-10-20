Рейтинг@Mail.ru
Посол Озеров рассказал о деятельности дипломата Хакимова - РИА Новости, 20.10.2025
06:11 20.10.2025
Посол Озеров рассказал о деятельности дипломата Хакимова
Посол Озеров рассказал о деятельности дипломата Хакимова - РИА Новости, 20.10.2025
Посол Озеров рассказал о деятельности дипломата Хакимова
Советский дипломат Карим Хакимов был первопроходцем российских связей в арабском мире и именно благодаря его усилиями СССР первым во всем мире признал... РИА Новости, 20.10.2025
Посол Озеров рассказал о деятельности дипломата Хакимова

Посол Озеров: Хакимов был первопроходцем российских связей в арабском мире

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Советский дипломат Карим Хакимов был первопроходцем российских связей в арабском мире и именно благодаря его усилиями СССР первым во всем мире признал Саудовскую Аравию, заявил РИА Новости сопредседатель "Хакимовского клуба" с российской стороны, чрезвычайный и полномочный посол РФ Олег Озеров.
"О Кариме Хакимове важно вспомнить и потому, что он был первопроходец наших связей с арабским миром. Напомню, что в царское время Россия выстраивала отношения с Османской империей, а не с арабскими странами, которые тогда находились под ее пятой", - сказал Озеров.
Он напомнил, что Хакимов прибыл в Джидду (Саудовская Аравия) в 1924 году в качестве генерального консула и дипломатического агента Советского Союза. Именно он убедил Москву выстраивать отношения с основателем Королевства Саудовская Аравия Абдулом-Азизом ибн Абдуррахманом Аль Саудом.
"Это все привело к тому, что в феврале 1926 года СССР стал первой страной в мире, которая признала Саудовскую Аравию и стала развивать с ней отношения. Именно поэтому мы сегодня с большим уважением вспоминаем имя блестящего арабиста и дипломата Карима Хакимова", - подчеркнул Озеров.
В следующем году будет круглая дата в истории отношений между Россией и Саудовской Аравией - столетие установления дипломатических отношений, и Хакимов имел к этому прямое отношение, добавил сопредседатель "Хакимовского клуба".
Карим Хакимов - советский дипломат, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах.
"Хакимовский клуб" – экспертная площадка профессиональных дипломатов, арабистов, востоковедов, единомышленников, общественных деятелей, журналистов, объединенных общей идеей популяризации имени легендарного дипломата Карима Хакимова и его профессиональной деятельности.
