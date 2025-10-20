Посол Озеров рассказал о деятельности дипломата Хакимова

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Советский дипломат Карим Хакимов был первопроходцем российских связей в арабском мире и именно благодаря его усилиями СССР первым во всем мире признал Саудовскую Аравию, заявил РИА Новости сопредседатель "Хакимовского клуба" с российской стороны, чрезвычайный и полномочный посол РФ Олег Озеров.