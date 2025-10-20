Рейтинг@Mail.ru
15:15 20.10.2025 (обновлено: 16:25 20.10.2025)
"Позор для Европы". Новое заявление Каллас о России разозлило журналиста
Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России показывают ее профессиональную несостоятельность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 20.10.2025
в мире, россия, москва, кайя каллас, чей боуз
В мире, Россия, Москва, Кайя Каллас, Чей Боуз
"Позор для Европы". Новое заявление Каллас о России разозлило журналиста

Журналист Боуз: Кая Каллас является самым слабым европейским дипломатом

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России показывают ее профессиональную несостоятельность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Она самый слабый топ-дипломат, если так можно выразиться, на высшем уровне в Евросоюзе за всю историю существования этой должности",отметил он.
Боуз также назвал Каллас "позором Европы".
Ранее при обсуждении 19-го пакета санкций против России Каллас в соцсети X сделала очередное заявление о наращивании давления на Москву.
В России не раз подчеркивали, что страна справится санкционным воздействием, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ему не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
