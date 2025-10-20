https://ria.ru/20251020/kallas-2049393699.html
"Позор для Европы". Новое заявление Каллас о России разозлило журналиста
"Позор для Европы". Новое заявление Каллас о России разозлило журналиста
"Позор для Европы". Новое заявление Каллас о России разозлило журналиста
Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России показывают ее профессиональную несостоятельность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 20.10.2025
"Позор для Европы". Новое заявление Каллас о России разозлило журналиста
Журналист Боуз: Кая Каллас является самым слабым европейским дипломатом