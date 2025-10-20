https://ria.ru/20251020/izrail-2049477946.html
Израиль получил тело еще одного заложника
Израиль получил тело еще одного заложника - РИА Новости, 20.10.2025
Израиль получил тело еще одного заложника
Израиль получил через Красный Крест гроб с телом еще одного заложника, погибшего в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху в воскресенье. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T21:19:00+03:00
2025-10-20T21:19:00+03:00
2025-10-20T21:19:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20251020/tramp-2049469167.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Сектор Газа
Израиль получил тело еще одного заложника
Израиль через Красный Крест получил тело еще одного заложника из Газы