В Италии задержали трех человек после нападения на автобус
23:48 20.10.2025
В Италии задержали трех человек после нападения на автобус
В Италии задержали трех человек после нападения на автобус - РИА Новости, 20.10.2025
В Италии задержали трех человек после нападения на автобус
Полиция задержала трех болельщиков итальянского баскетбольного клуба "Реал Себастиани" из города Риети после того, как группа закидала камнями автобус с... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T23:48:00+03:00
2025-10-20T23:48:00+03:00
в мире
италия
тоскана
лацио
италия
тоскана
лацио
в мире, италия, тоскана, лацио
В мире, Италия, Тоскана, Лацио
В Италии задержали трех человек после нападения на автобус

В Италии задержали трех человек после того, как автобус закидали камнями

© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
РИМ, 20 окт – РИА Новости. Полиция задержала трех болельщиков итальянского баскетбольного клуба "Реал Себастиани" из города Риети после того, как группа закидала камнями автобус с фанатами команды из Пистойи, один из его водителей погиб, сообщила газета Repubblica.
В автобусе, возвращавшемся в Тоскану после воскресного матча, находились около 45 человек. На трассе между городами Риети и Терни в столичной области Лацио на автобус напали болельщики проигравшего "Реал Себастиани". Они закидали противников кирпичами и камнями, один из которых пробил стекло и попал в голову второго водителя, находившегося на пассажирском сиденье.
Автомобиль итальянского тележурналиста Cигфридо Рануччи, поврежденный в результате взрыва - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Автомобиль итальянского журналиста-расследователя взорвали под Римом
17 октября, 10:59
Полиция Риети доставила в тюрьму трех мужчин в возрасте от 31 до 53 лет. Они стали фигурантами дела о преднамеренном убийстве в составе группы лиц. Двое из задержанных известны как участники ультраправого движения. Экспертизе предстоит изучить орудие убийства, чтобы определить непосредственного исполнителя преступления.
По словам пассажиров, нападение не привело к серьезному ДТП только потому, что стекло со стороны первого водителя выдержало удары.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Полная безнадега". В Италии высказались о провале Зеленского в Белом доме
18 октября, 17:07
 
В миреИталияТосканаЛацио
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
