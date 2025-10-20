https://ria.ru/20251020/italija-2049487917.html
В Италии задержали трех человек после нападения на автобус
в мире
италия
тоскана
лацио
италия
тоскана
лацио
в мире, италия, тоскана, лацио
В мире, Италия, Тоскана, Лацио
РИМ, 20 окт – РИА Новости. Полиция задержала трех болельщиков итальянского баскетбольного клуба "Реал Себастиани" из города Риети после того, как группа закидала камнями автобус с фанатами команды из Пистойи, один из его водителей погиб, сообщила газета Repubblica.
В автобусе, возвращавшемся в Тоскану
после воскресного матча, находились около 45 человек. На трассе между городами Риети и Терни в столичной области Лацио
на автобус напали болельщики проигравшего "Реал Себастиани". Они закидали противников кирпичами и камнями, один из которых пробил стекло и попал в голову второго водителя, находившегося на пассажирском сиденье.
Полиция Риети доставила в тюрьму трех мужчин в возрасте от 31 до 53 лет. Они стали фигурантами дела о преднамеренном убийстве в составе группы лиц. Двое из задержанных известны как участники ультраправого движения. Экспертизе предстоит изучить орудие убийства, чтобы определить непосредственного исполнителя преступления.
По словам пассажиров, нападение не привело к серьезному ДТП только потому, что стекло со стороны первого водителя выдержало удары.