В Италии задержали трех человек после нападения на автобус

РИМ, 20 окт – РИА Новости. Полиция задержала трех болельщиков итальянского баскетбольного клуба "Реал Себастиани" из города Риети после того, как группа закидала камнями автобус с фанатами команды из Пистойи, один из его водителей погиб, сообщила газета Repubblica.

В автобусе, возвращавшемся в Тоскану после воскресного матча, находились около 45 человек. На трассе между городами Риети и Терни в столичной области Лацио на автобус напали болельщики проигравшего "Реал Себастиани". Они закидали противников кирпичами и камнями, один из которых пробил стекло и попал в голову второго водителя, находившегося на пассажирском сиденье.

Полиция Риети доставила в тюрьму трех мужчин в возрасте от 31 до 53 лет. Они стали фигурантами дела о преднамеренном убийстве в составе группы лиц. Двое из задержанных известны как участники ультраправого движения. Экспертизе предстоит изучить орудие убийства, чтобы определить непосредственного исполнителя преступления.