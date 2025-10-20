В Минэнерго обсуждают идею инвестиций в энергокомпании за счет дивидендов

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минэнерго и Минфин России обсуждают идею направлять причитающуюся государству часть дивидендов энергокомпаний обратно на инвестиции, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

В декабре же Грабчак рассказывал, что министерство обсуждает с некоторыми энергокомпаниями направление средств вместо дивидендов на инвестиции.