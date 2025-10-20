В Минэнерго обсуждают идею инвестиций в энергокомпании за счет дивидендов

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минэнерго и Минфин России обсуждают идею направлять причитающуюся государству часть дивидендов энергокомпаний обратно на инвестиции, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.
"Дивиденды никто не трогает. Это наши отношения с Минфином. Есть закон об акционерных обществах, который говорит как дивиденды формируются, направляются, выплачиваются. Государство - акционер в некоторых компаниях, и мы справедливо с Минфином сейчас обсуждаем, что после того, как дивиденды выплачены акционеру, часть из этих дивидендов или все направить как инвестиционный ресурс", - пояснил он.
Грабчак отметил, что эта инициатива прорабатывается в качестве одного из ряда источников финансирования и поддержки развития электроэнергетической отрасли. Как следует из презентации замминистра, объем этого источника финансирования составит 80 миллиардов рублей в год.
Ранее он заявлял журналистам, что Минэнерго не планирует законодательно закреплять инициативу направления дивидендов энергетических госкомпаний на инвестиции.
В декабре же Грабчак рассказывал, что министерство обсуждает с некоторыми энергокомпаниями направление средств вместо дивидендов на инвестиции.
Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что решение о направлении дивидендов "Русгидро" на строительство новой генерации было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое прошло на ВЭФ.