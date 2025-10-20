Рейтинг@Mail.ru
20.10.2025
В Минэнерго обсуждают идею инвестиций в энергокомпании за счет дивидендов
08:50 20.10.2025
В Минэнерго обсуждают идею инвестиций в энергокомпании за счет дивидендов
В Минэнерго обсуждают идею инвестиций в энергокомпании за счет дивидендов - РИА Новости, 20.10.2025
В Минэнерго обсуждают идею инвестиций в энергокомпании за счет дивидендов
Минэнерго и Минфин России обсуждают идею направлять причитающуюся государству часть дивидендов энергокомпаний обратно на инвестиции, заявил в ходе заседания... РИА Новости, 20.10.2025
русгидро
экономика, россия, евгений грабчак, сергей цивилев, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), русгидро
Экономика, Россия, Евгений Грабчак, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России), РусГидро
В Минэнерго обсуждают идею инвестиций в энергокомпании за счет дивидендов

Грабчак: власти РФ обсуждают реинвестиции в энергетику полученных дивидендов

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минэнерго и Минфин России обсуждают идею направлять причитающуюся государству часть дивидендов энергокомпаний обратно на инвестиции, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.
"Дивиденды никто не трогает. Это наши отношения с Минфином. Есть закон об акционерных обществах, который говорит как дивиденды формируются, направляются, выплачиваются. Государство - акционер в некоторых компаниях, и мы справедливо с Минфином сейчас обсуждаем, что после того, как дивиденды выплачены акционеру, часть из этих дивидендов или все направить как инвестиционный ресурс", - пояснил он.
Грабчак отметил, что эта инициатива прорабатывается в качестве одного из ряда источников финансирования и поддержки развития электроэнергетической отрасли. Как следует из презентации замминистра, объем этого источника финансирования составит 80 миллиардов рублей в год.
Ранее он заявлял журналистам, что Минэнерго не планирует законодательно закреплять инициативу направления дивидендов энергетических госкомпаний на инвестиции.
В декабре же Грабчак рассказывал, что министерство обсуждает с некоторыми энергокомпаниями направление средств вместо дивидендов на инвестиции.
Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что решение о направлении дивидендов "Русгидро" на строительство новой генерации было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое прошло на ВЭФ.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Миллер назвал Россию страной номер один по запасам газа
Экономика
Россия
Евгений Грабчак
Сергей Цивилев
Владимир Путин
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Министерство финансов РФ (Минфин России)
РусГидро
 
 
