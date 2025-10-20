Рейтинг@Mail.ru
Мэрия Гюмри после задержания главы города будет работать в штатном режиме - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 20.10.2025 (обновлено: 18:33 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/gyumri-2049454862.html
Мэрия Гюмри после задержания главы города будет работать в штатном режиме
Мэрия Гюмри после задержания главы города будет работать в штатном режиме - РИА Новости, 20.10.2025
Мэрия Гюмри после задержания главы города будет работать в штатном режиме
Мэрия армянского города Гюмри после задержания главы города Вардана Гукасяна будет работать в штатном режиме, говорится в заявлении городской администрации. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T18:32:00+03:00
2025-10-20T18:33:00+03:00
в мире
гюмри
армения
вардан гукасян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049304708_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06faf04aaef928cc7625174660fd70d7.jpg
https://ria.ru/20250626/armeniya-2025583401.html
гюмри
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049304708_155:0:1116:721_1920x0_80_0_0_ebe3a2fccd08a7db6f4d0b37fe3d43f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гюмри, армения, вардан гукасян
В мире, Гюмри, Армения, Вардан Гукасян
Мэрия Гюмри после задержания главы города будет работать в штатном режиме

Мэрия Гюмри после задержания Вардана Гукасяна будет работать в штатном режиме

© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети Вардан Гукасян
 Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети
Вардан Гукасян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Мэрия армянского города Гюмри после задержания главы города Вардана Гукасяна будет работать в штатном режиме, говорится в заявлении городской администрации.
"Несмотря на сегодняшние давления и репрессивные действия в отношении мэра и сотрудников, завтра мэрия продолжит свою нормальную работу. Мы уверены, что мэр Вардан Гукасян очень скоро вернется к работе", - говорится в заявлении, размещенном на странице горадминистрации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Авторы заявления призвали граждан не поддаваться на провокации.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.
* запрещена в РФ как экстремистская
Ереван - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа
26 июня, 15:42
 
В миреГюмриАрменияВардан Гукасян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала