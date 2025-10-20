Мэрия Гюмри после задержания главы города будет работать в штатном режиме

ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Мэрия армянского города Гюмри после задержания главы города Вардана Гукасяна будет работать в штатном режиме, говорится в заявлении городской администрации.

Авторы заявления призвали граждан не поддаваться на провокации.

Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.