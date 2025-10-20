https://ria.ru/20251020/gyumri-2049454862.html
Мэрия Гюмри после задержания главы города будет работать в штатном режиме
Мэрия армянского города Гюмри после задержания главы города Вардана Гукасяна будет работать в штатном режиме, говорится в заявлении городской администрации.
2025-10-20T18:32:00+03:00
2025-10-20T18:32:00+03:00
2025-10-20T18:33:00+03:00
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Мэрия армянского города Гюмри после задержания главы города Вардана Гукасяна будет работать в штатном режиме, говорится в заявлении городской администрации.
"Несмотря на сегодняшние давления и репрессивные действия в отношении мэра и сотрудников, завтра мэрия продолжит свою нормальную работу. Мы уверены, что мэр Вардан Гукасян
очень скоро вернется к работе", - говорится в заявлении, размещенном на странице горадминистрации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
Авторы заявления призвали граждан не поддаваться на провокации.
Ранее антикоррупционный комитет Армении
сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри
и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.
* запрещена в РФ как экстремистская