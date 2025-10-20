Силовики задержали оппозиционного мэра Гюмри

"Оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна везут в Ереван, в Антикоррупционный комитет", — говорится в публикации.

Пророссийски настроенного политика избрали мэром в апреле. Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, получила менее 50 процентов мандатов в Гюмри — 14 из 33.

Сторонники Гукасяна собрались у мэрии на акцию в его поддержку. Позже СМИ писали, что протестующих удалось оттеснить от здания администрации, силовики задержали более 20 человек.