Силовики задержали оппозиционного мэра Гюмри

ЕРЕВАН, 20 окт — РИА Новости. Силовики задержали мэра Гюмри Вардана Гукасяна, передает Sputnik Армения.
"Оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна везут в Ереван, в Антикоррупционный комитет", — говорится в публикации.
Утром в понедельник представители силовых структур ворвались в администрацию Гюмри. Антикоррупционный комитет Армении заявил, что против Гукасяна завели дело, его обвиняют в получении взяток вместе с главным архитектором города.
Пророссийски настроенного политика избрали мэром в апреле. Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, получила менее 50 процентов мандатов в Гюмри — 14 из 33.
Сотрудники полиции у здания мэрии Гюмри
Сотрудники полиции у здания мэрии Гюмри
Сторонники Гукасяна собрались у мэрии на акцию в его поддержку. Позже СМИ писали, что протестующих удалось оттеснить от здания администрации, силовики задержали более 20 человек.
Адвокат Арам Вардеванян назвал действия силовиков кризисом демократии в Армении. Он напомнил, что недавно Пашинян фактически обещал начать уголовное преследование в отношении Гукасяна.
Сотрудники правоохранительных органов на площади Возрождения в Гюмри
Сотрудники правоохранительных органов на площади Возрождения в Гюмри