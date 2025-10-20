Рейтинг@Mail.ru
Силовики задержали оппозиционного мэра Гюмри - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 20.10.2025 (обновлено: 17:32 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/gyumri-2049377045.html
Силовики задержали оппозиционного мэра Гюмри
Силовики задержали оппозиционного мэра Гюмри - РИА Новости, 20.10.2025
Силовики задержали оппозиционного мэра Гюмри
Силовики задержали мэра Гюмри Вардана Гукасяна, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:33:00+03:00
2025-10-20T17:32:00+03:00
вардан гукасян
sputnik армения
армения
ереван
гюмри
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049372796_7:0:958:535_1920x0_80_0_0_69a6b42c9fa6d27462fd703daea43e20.jpg
армения
ереван
гюмри
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка у здания мэрии Гюмри
Обстановка у здания мэрии Гюмри
2025-10-20T14:33
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049372796_126:0:839:535_1920x0_80_0_0_5984f33db3e23c89b6cc3cbbaac66e81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вардан гукасян, sputnik армения, армения, ереван, гюмри, в мире
Вардан Гукасян, Sputnik Армения, Армения, Ереван, Гюмри, В мире

Силовики задержали оппозиционного мэра Гюмри

© Кадр видео из соцсетейЗадержание мэра Гюмри Вардана Гукасяна
Задержание мэра Гюмри Вардана Гукасяна - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Задержание мэра Гюмри Вардана Гукасяна
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 20 окт — РИА Новости. Силовики задержали мэра Гюмри Вардана Гукасяна, передает Sputnik Армения.
«

"Оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна везут в Ереван, в Антикоррупционный комитет", — говорится в публикации.

Утром в понедельник представители силовых структур ворвались в администрацию Гюмри. Антикоррупционный комитет Армении заявил, что против Гукасяна завели дело, его обвиняют в получении взяток вместе с главным архитектором города.

Пророссийски настроенного политика избрали мэром в апреле. Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, получила менее 50 процентов мандатов в Гюмри — 14 из 33.

© Live.ArmeniaСотрудники полиции у здания мэрии Гюмри
Сотрудники полиции у здания мэрии Гюмри - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Live.Armenia
Сотрудники полиции у здания мэрии Гюмри
Сторонники Гукасяна собрались у мэрии на акцию в его поддержку. Позже СМИ писали, что протестующих удалось оттеснить от здания администрации, силовики задержали более 20 человек.
Адвокат Арам Вардеванян назвал действия силовиков кризисом демократии в Армении. Он напомнил, что недавно Пашинян фактически обещал начать уголовное преследование в отношении Гукасяна.
© Sputnik АрменияСотрудники правоохранительных органов на площади Возрождения в Гюмри
Сотрудники правоохранительных органов на площади Возрождения в Гюмри - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Sputnik Армения
Сотрудники правоохранительных органов на площади Возрождения в Гюмри
 
Вардан ГукасянSputnik АрменияАрменияЕреванГюмриВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала