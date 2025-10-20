В Гюмри начались задержания сторонников мэра

ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. В Гюмри, втором по численности населения городе Армении, начались задержания сторонников мэра Вардана Гукасяна, которого ранее в понедельник задержали силовики, передает онлайн-издание news.am, ведущее репортаж с места события.
На кадрах видно, как полицейские заталкивают в микроавтобус несколько протестующих, которые выступали против задержания градоначальника.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.