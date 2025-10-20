Рейтинг@Mail.ru
В Гюмри начались задержания сторонников мэра - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/gyumri-2049374620.html
В Гюмри начались задержания сторонников мэра
В Гюмри начались задержания сторонников мэра - РИА Новости, 20.10.2025
В Гюмри начались задержания сторонников мэра
В Гюмри, втором по численности населения городе Армении, начались задержания сторонников мэра Вардана Гукасяна, которого ранее в понедельник задержали силовики, РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:28:00+03:00
2025-10-20T14:28:00+03:00
в мире
гюмри
армения
вардан гукасян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049368160_0:86:1190:755_1920x0_80_0_0_174f0bc3de60d8d69c85baf8102e2182.jpg
https://ria.ru/20251020/gjumri-2049327284.html
гюмри
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049368160_0:0:1058:793_1920x0_80_0_0_f788939895b7885d5e5aa710d6d7fe24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гюмри, армения, вардан гукасян
В мире, Гюмри, Армения, Вардан Гукасян
В Гюмри начались задержания сторонников мэра

В Гюмри начались задержания сторонников оппозиционного мэра Вардана Гукасяна

© Sputnik АрменияСотрудники правоохранительных органов на площади Возрождения в Гюмри
Сотрудники правоохранительных органов на площади Возрождения в Гюмри - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Sputnik Армения
Сотрудники правоохранительных органов на площади Возрождения в Гюмри
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. В Гюмри, втором по численности населения городе Армении, начались задержания сторонников мэра Вардана Гукасяна, которого ранее в понедельник задержали силовики, передает онлайн-издание news.am, ведущее репортаж с места события.
На кадрах видно, как полицейские заталкивают в микроавтобус несколько протестующих, которые выступали против задержания градоначальника.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.
Обстановка у здания мэрии Гюмри - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Гюмри направили дополнительные силы полиции, сообщил депутат
Вчера, 12:18
 
В миреГюмриАрменияВардан Гукасян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала