Антикоррупционный комитет Армении подал ходатайство об аресте мэра Гюмри

ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Антикоррупционный комитет Армении подал в суд ходатайство об аресте оппозиционного мэра армянского Гюмри Вардана Гукасяна, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.

Ранее в понедельник силовики задержали мэра Гюмри Гукасяна , против которого антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело.

"В суд подано ходатайство об аресте Гукасяна", - заявила Оганджанян.

Адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение во взяточничестве, назвав это политическим преследованием.

Ранее он заявлял, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.