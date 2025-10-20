Рейтинг@Mail.ru
Антикоррупционный комитет Армении подал ходатайство об аресте мэра Гюмри
20.10.2025
Антикоррупционный комитет Армении подал ходатайство об аресте мэра Гюмри
Антикоррупционный комитет Армении подал ходатайство об аресте мэра Гюмри - РИА Новости, 20.10.2025
Антикоррупционный комитет Армении подал ходатайство об аресте мэра Гюмри
Антикоррупционный комитет Армении подал в суд ходатайство об аресте оппозиционного мэра армянского Гюмри Вардана Гукасяна, обвиняемого во взяточничестве,... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
армения
гюмри
вардан гукасян
армения
гюмри
армения, гюмри, вардан гукасян
В мире, Армения, Гюмри, Вардан Гукасян
Антикоррупционный комитет Армении подал ходатайство об аресте мэра Гюмри

В Армении антикоррупционный комитет подал ходатайство об аресте Гукасяна

© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсетиВардан Гукасян
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети
Вардан Гукасян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Антикоррупционный комитет Армении подал в суд ходатайство об аресте оппозиционного мэра армянского Гюмри Вардана Гукасяна, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.
Ранее в понедельник силовики задержали мэра Гюмри Гукасяна, против которого антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело.
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Мэра Гюмри увезли из здания антикоррупционного комитета
Вчера, 20:02
"В суд подано ходатайство об аресте Гукасяна", - заявила Оганджанян.
Адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение во взяточничестве, назвав это политическим преследованием.
Ранее он заявлял, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Полиция и участники акции протеста в Гюмри, Армения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
На акции в защиту мэра Гюмри задержали свыше 20 человек
Вчера, 16:02
 
