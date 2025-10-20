https://ria.ru/20251020/gukasyan-2049471885.html
Антикоррупционный комитет Армении подал ходатайство об аресте мэра Гюмри
Антикоррупционный комитет Армении подал ходатайство об аресте мэра Гюмри - РИА Новости, 20.10.2025
Антикоррупционный комитет Армении подал ходатайство об аресте мэра Гюмри
Антикоррупционный комитет Армении подал в суд ходатайство об аресте оппозиционного мэра армянского Гюмри Вардана Гукасяна, обвиняемого во взяточничестве,... РИА Новости, 20.10.2025
Антикоррупционный комитет Армении подал ходатайство об аресте мэра Гюмри
В Армении антикоррупционный комитет подал ходатайство об аресте Гукасяна
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Антикоррупционный комитет Армении подал в суд ходатайство об аресте оппозиционного мэра армянского Гюмри Вардана Гукасяна, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.
Ранее в понедельник силовики задержали мэра Гюмри Гукасяна
, против которого антикоррупционный комитет Армении
возбудил уголовное дело.
"В суд подано ходатайство об аресте Гукасяна", - заявила Оганджанян.
Адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение во взяточничестве, назвав это политическим преследованием.
Ранее он заявлял, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.