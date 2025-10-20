Мэра Гюмри увезли из здания антикоррупционного комитета

Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение в получении взятки. Он назвал это политическим преследованием. Ранее он заявлял, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.