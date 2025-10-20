https://ria.ru/20251020/gukasyan-2049470858.html
Мэра Гюмри увезли из здания антикоррупционного комитета
Мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна увезли из здания антикоррупционного комитета Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T20:02:00+03:00
в мире, армения, гюмри, вардан гукасян, ереван
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна увезли из здания антикоррупционного комитета Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Перед конвоированием к зданию антикоррупционного комитета в Ереване
были стянуты дополнительные силы полиции.
Ранее в понедельник силовики задержали мэра Гюмри Гукасяна
, против которого антикоррупционный комитет Армении
возбудил уголовное дело.
Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение в получении взятки. Он назвал это политическим преследованием. Ранее он заявлял, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.