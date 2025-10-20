Рейтинг@Mail.ru
Мэра Гюмри увезли из здания антикоррупционного комитета
20.10.2025
Мэра Гюмри увезли из здания антикоррупционного комитета
Мэра Гюмри увезли из здания антикоррупционного комитета - РИА Новости, 20.10.2025
Мэра Гюмри увезли из здания антикоррупционного комитета
Мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна увезли из здания антикоррупционного комитета Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2025
в мире, армения, гюмри, вардан гукасян, ереван
В мире, Армения, Гюмри, Вардан Гукасян, Ереван
Мэра Гюмри увезли из здания антикоррупционного комитета

Мэра Гюмри Гукасяна увезли из здания антикоррупционного комитета в Ереване

© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети Вардан Гукасян
 Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети
Вардан Гукасян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна увезли из здания антикоррупционного комитета Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Перед конвоированием к зданию антикоррупционного комитета в Ереване были стянуты дополнительные силы полиции.
Полиция и участники акции протеста в Гюмри, Армения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
На акции в защиту мэра Гюмри задержали свыше 20 человек
Вчера, 16:02
Ранее в понедельник силовики задержали мэра Гюмри Гукасяна, против которого антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело.
Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение в получении взятки. Он назвал это политическим преследованием. Ранее он заявлял, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Мэру Гюмри предъявили обвинение в получении взятки
Вчера, 19:43
 
