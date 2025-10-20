https://ria.ru/20251020/gosduma-2049447785.html
В Госдуме пройдут парламентские слушания о демографических вызовах
Парламентские слушания на тему "Демографические вызовы и искусственный интеллект" пройдут в Госдуме 20 ноября, сообщил РИА Новости источник в палате парламента. РИА Новости, 20.10.2025
россия
