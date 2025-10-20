Рейтинг@Mail.ru
17:56 20.10.2025
В Госдуме пройдут парламентские слушания о демографических вызовах
В Госдуме пройдут парламентские слушания о демографических вызовах
Парламентские слушания на тему "Демографические вызовы и искусственный интеллект" пройдут в Госдуме 20 ноября, сообщил РИА Новости источник в палате парламента. РИА Новости, 20.10.2025
вячеслав володин, госдума рф, россия, общество
В Госдуме пройдут парламентские слушания о демографических вызовах

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Парламентские слушания на тему "Демографические вызовы и искусственный интеллект" пройдут в Госдуме 20 ноября, сообщил РИА Новости источник в палате парламента.
"На Совете принято решение провести в Госдуме парламентские слушания на тему: "Демографические вызовы и искусственный интеллект". Слушания намечены на 20 ноября. Их организация возложена на комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства", - сказано в сообщении.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Мах поднял вопрос о необходимости маркировки контента, созданного искусственным интеллектом.
Путин проведет заседание по вопросам демографии на следующей неделе
Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссияОбщество
 
 
