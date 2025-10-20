Источник: ГД рассмотрит законопроект об усилении наказания за диверсии

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Госдума в октябре может рассмотреть законопроект об усилении уголовной ответственности за диверсии, сообщил источник РИА Новости.

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об ужесточении наказаний за диверсионно-террористическую деятельность, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин

"Совет Думы принял к рассмотрению и включил в программу работы на октябрь законопроект об усилении уголовной ответственности за диверсии, внесенный депутатами во главе с Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций", - сообщил источник в ГД.

Комитет ГД по госстроительству и законодательству, назначенный ответственным за подготовку, будет принимать отзывы и замечания до 23 октября.

Председатель Госдумы ранее направил законопроект в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Инициативой предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ с целью усиления безопасности и защиты страны от диверсионно-террористических угроз. Авторами законопроекта стали Володин и депутаты всех политических фракций.

Законопроектом предлагается статьи 205.1 ("Содействие террористической деятельности") и 281.1 ("Содействие диверсионной деятельности") УК РФ дополнить квалифицирующим признаком с повышенной ответственностью. Вплоть до пожизненного лишения свободы будет грозить за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности. Кроме того, возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности может быть установлен с 14 лет, равно как за участие в террористической деятельности, а также другие особо тяжкие преступления, в том числе убийство.