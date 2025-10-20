Рейтинг@Mail.ru
17:24 20.10.2025
Госдума обсудит проект об информировании о вреде энергетиков в рекламе
Госдума обсудит проект об информировании о вреде энергетиков в рекламе
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект, обязывающий информировать о вреде чрезмерного потребления безалкогольных тонизирующих напитков, том числе РИА Новости, 20.10.2025
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект, обязывающий информировать о вреде чрезмерного потребления безалкогольных тонизирующих напитков, том числе энергетических, в их рекламе, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект планируем рассмотреть на пленарном заседании во вторник, 21 октября", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Законопроектом предлагается исключить из рекламы энергетических напитков обращение к несовершеннолетним, а также упоминания о содержании в них витаминов или биологически активных добавок. Кроме того, согласно инициативе, любая реклама энергетиков должна будет обязательно содержать указание о том, что их чрезмерное употребление несет вред для здоровья.
Запрет на продажу энергетических напитков детям действует с 1 марта. Володин отмечал, что вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений. По его словам, Госдума последовательно работает над инициативами по защите детей от потенциальных угроз. Председатель Госдумы подчеркивал, что здоровые дети являются залогом крепкого будущего России.
Общество Россия Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
