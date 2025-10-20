https://ria.ru/20251020/gosduma-2049437639.html
Госдума обсудит проект об информировании о вреде энергетиков в рекламе
Госдума обсудит проект об информировании о вреде энергетиков в рекламе
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект, обязывающий информировать о вреде чрезмерного потребления безалкогольных тонизирующих напитков, том числе РИА Новости, 20.10.2025
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект, обязывающий информировать о вреде чрезмерного потребления безалкогольных тонизирующих напитков, том числе энергетических, в их рекламе, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект планируем рассмотреть на пленарном заседании во вторник, 21 октября", - сказал Володин
Законопроектом предлагается исключить из рекламы энергетических напитков обращение к несовершеннолетним, а также упоминания о содержании в них витаминов или биологически активных добавок. Кроме того, согласно инициативе, любая реклама энергетиков должна будет обязательно содержать указание о том, что их чрезмерное употребление несет вред для здоровья.
Запрет на продажу энергетических напитков детям действует с 1 марта. Володин отмечал, что вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений. По его словам, Госдума последовательно работает над инициативами по защите детей от потенциальных угроз. Председатель Госдумы подчеркивал, что здоровые дети являются залогом крепкого будущего России
