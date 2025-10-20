Госдума обсудит проект об информировании о вреде энергетиков в рекламе

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект, обязывающий информировать о вреде чрезмерного потребления безалкогольных тонизирующих напитков, том числе энергетических, в их рекламе, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроектом предлагается исключить из рекламы энергетических напитков обращение к несовершеннолетним, а также упоминания о содержании в них витаминов или биологически активных добавок. Кроме того, согласно инициативе, любая реклама энергетиков должна будет обязательно содержать указание о том, что их чрезмерное употребление несет вред для здоровья.