12:18 20.10.2025
В Гюмри направили дополнительные силы полиции, сообщил депутат
в мире
гюмри
армения
ереван
гюмри
армения
ереван
в мире, гюмри, армения, ереван, facebook
В мире, Гюмри, Армения, Ереван, Facebook
В Гюмри направили дополнительные силы полиции, сообщил депутат

ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Дополнительные силы полиции направляются в Гюмри в Армении, где проходит акция протеста против попытки задержания мэра города Вардана Гукасяна, сообщил депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян.
"Мы с коллегами-парламентариями спешим в Гюмри. Вся трасса Ереван - Гюмри забита автобусами и грузовиками, перевозящими подразделения СНБ и полиции. Возможно, власти были застигнуты врасплох всплеском протестов гюмрийцев", - написал Манукян на своей странице в соцсети Facebook*.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри, второго по численности населения города в Армении. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города.В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Пророссийски настроенный Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.
Защита мэра Гюмри ситуацию пока не прокомментировала.
* запрещена в РФ как экстремистская.
Участники акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Протестующие в Армении дошли до здания Службы нацбезопасности
