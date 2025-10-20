В Гюмри направили дополнительные силы полиции, сообщил депутат

ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Дополнительные силы полиции направляются в Гюмри в Армении, где проходит акция протеста против попытки задержания мэра города Вардана Гукасяна, сообщил депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри, второго по численности населения города в Армении. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города.В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Пророссийски настроенный Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.
Защита мэра Гюмри ситуацию пока не прокомментировала.
