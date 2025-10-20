Родственники рядом с телом палестинского журналиста Ахмада Абу Мутайра, погибшего в результате израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 20 октября 2025

© Getty Images / Anadolu / Alaa Y. M. Abumohsen Родственники рядом с телом палестинского журналиста Ахмада Абу Мутайра, погибшего в результате израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 20 октября 2025

Телеканал ZDF сообщил о гибели журналиста после удара по Газе

БЕРЛИН, 20 окт – РИА Новости. В результате авиаудара Израиля в воскресенье погиб сотрудник работающей на ZDF медиакомпании Palestine Media Production (PMP), офис которой расположен в секторе Газа, сообщается на сайте телеканала.

В воскресенье газета Times of Israel сообщила, что Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на произошедшую там атаку на силы израильской армии (ЦАХАЛ). Неназванный представитель армии Израиля сообщил телеканалу ABC, что ХАМАС совершило несколько атак в направлении территории, контролируемой израильскими военными в секторе Газа, включая снайперский огонь и выстрелы из гранатомета.

"В воскресенье днём в городе Дейр-эль-Балах на юге сектора Газа ракета попала в офис компании медиапроизводства Palestine Media Production (PMP), которая тесно сотрудничает с ZDF. В результате удара погибли два человека", - сообщает телеканал. По его данным, погибли инженер компании и восьмилетний сын другого сотрудника. Ещё один журналист PMP получил ранения.

"Этот инцидент вписывается в череду нападений на журналистов", — заявил корреспондент ZDF в Тель-Авиве Томас Райхарт. Сотрудники PMP сообщили телеканалу, что никакого предупреждения не предшествовало удару. На запрос ZDF, израильская армия заявила, что проводит проверку инцидента.

Телеканал отмечает, что ZDF сотрудничает с PMP уже на протяжении десятилетий.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.