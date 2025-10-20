Рейтинг@Mail.ru
Телеканал ZDF сообщил о гибели журналиста после удара по Газе
13:41 20.10.2025
Телеканал ZDF сообщил о гибели журналиста после удара по Газе
В результате авиаудара Израиля в воскресенье погиб сотрудник работающей на ZDF медиакомпании Palestine Media Production (PMP), офис которой расположен в секторе
в мире
израиль
рафах (провинция)
тель-авив
хамас
израиль
рафах (провинция)
тель-авив
БЕРЛИН, 20 окт – РИА Новости. В результате авиаудара Израиля в воскресенье погиб сотрудник работающей на ZDF медиакомпании Palestine Media Production (PMP), офис которой расположен в секторе Газа, сообщается на сайте телеканала.
В воскресенье газета Times of Israel сообщила, что Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на произошедшую там атаку на силы израильской армии (ЦАХАЛ). Неназванный представитель армии Израиля сообщил телеканалу ABC, что ХАМАС совершило несколько атак в направлении территории, контролируемой израильскими военными в секторе Газа, включая снайперский огонь и выстрелы из гранатомета.
"В воскресенье днём в городе Дейр-эль-Балах на юге сектора Газа ракета попала в офис компании медиапроизводства Palestine Media Production (PMP), которая тесно сотрудничает с ZDF. В результате удара погибли два человека", - сообщает телеканал. По его данным, погибли инженер компании и восьмилетний сын другого сотрудника. Ещё один журналист PMP получил ранения.
"Этот инцидент вписывается в череду нападений на журналистов", — заявил корреспондент ZDF в Тель-Авиве Томас Райхарт. Сотрудники PMP сообщили телеканалу, что никакого предупреждения не предшествовало удару. На запрос ZDF, израильская армия заявила, что проводит проверку инцидента.
Телеканал отмечает, что ZDF сотрудничает с PMP уже на протяжении десятилетий.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Заголовок открываемого материала