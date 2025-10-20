Во Франции четверо человек пострадали из-за торнадо

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали из-за активности торнадо во французском департаменте Валь-д'Уаз к северу от Парижа, пишет издание Figaro.
"Несколько городов в Валь-д'Уазе пострадали от мощного торнадо в понедельник вечером... Порывы ветра и торнадо нанесли значительный материальный ущерб, включая обрушение трех кранов... В результате этих событий в коммуне Эрмон погиб один человек и четверо получили тяжелые травмы", - говорится в статье.
Со ссылкой на видеоролики очевидцев издание также указывает, что экстремальный ветер вырывал из земли деревья и срывал с домов крыши.
Мэрия Эрмона сообщила на странице в соцсети Facebook*, что в местной гимназии открыт кризисный центр для пострадавших от активности торнадо.
