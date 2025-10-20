Рейтинг@Mail.ru
Во Франции четверо человек пострадали из-за торнадо - РИА Новости, 20.10.2025
22:18 20.10.2025
Во Франции четверо человек пострадали из-за торнадо
Во Франции четверо человек пострадали из-за торнадо
в мире
париж
франция
в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
Во Франции четверо человек пострадали из-за торнадо

© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали из-за активности торнадо во французском департаменте Валь-д'Уаз к северу от Парижа, пишет издание Figaro.
"Несколько городов в Валь-д'Уазе пострадали от мощного торнадо в понедельник вечером... Порывы ветра и торнадо нанесли значительный материальный ущерб, включая обрушение трех кранов... В результате этих событий в коммуне Эрмон погиб один человек и четверо получили тяжелые травмы", - говорится в статье.
Со ссылкой на видеоролики очевидцев издание также указывает, что экстремальный ветер вырывал из земли деревья и срывал с домов крыши.
Мэрия Эрмона сообщила на странице в соцсети Facebook*, что в местной гимназии открыт кризисный центр для пострадавших от активности торнадо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
