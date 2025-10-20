Рейтинг@Mail.ru
20.10.2025
16:47 20.10.2025
Счетная палата Франции готовила отчет о безопасности Лувра, пишет Figaro
Счетная палата Франции готовила отчет о безопасности Лувра, пишет Figaro - РИА Новости, 20.10.2025
Счетная палата Франции готовила отчет о безопасности Лувра, пишет Figaro
Счетная палата Франции готовила к публикации в декабре неудобный для властей и руководства музея отчет о неудовлетворительных сроках модернизации систем... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
франция
эммануэль макрон
франция
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Счетная палата Франции готовила отчет о безопасности Лувра, пишет Figaro

Figaro: счетная палата Франции готовила неудобный отчет о безопасности Лувра

© РИА Новости / Григорий СысоевСтеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона в Париже
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона в Париже - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Счетная палата Франции готовила к публикации в декабре неудобный для властей и руководства музея отчет о неудовлетворительных сроках модернизации систем безопасности Лувра, который ограбили накануне, пишет в понедельник газета Figaro со ссылкой на документ.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Музей изначально должен был работать в понедельник, однако неожиданно дирекция решила его закрыть. Всех собравшихся во дворе Лувра выдворили за ограждение, передавал корреспондент РИА Новости.
"В еще не опубликованном отчете, ... Счетная палата отмечает задержки, с которыми столкнулось руководство Лувра при модернизации охранного оборудования музея. Он должен быть опубликован в декабре, но основные положения отчета ... не остались без внимания СМИ и политиков после ограбления (Лувра - ред.)... Этот отчет неудобный для правительства и для музея, поскольку он крайне жесткий", - говорится в материале.
Отчет Счетной палаты, по информации издания, содержал критику в адрес "постоянных переносов генерального плана модернизации охранного оборудования", из-за которых новые камеры наблюдения ставились только при реконструкциях залов. По этой причине залы для временных выставок оказались оснащены камерами гораздо лучше, нежели значительная часть залов с постоянной экспозицией.
С конца 2000-х годов в Лувре планировали обновить свою устаревшую техническую аппаратуру, для чего при разных директорах музея разработали пять генеральных планов по замене ряда систем, в том числе - пожарной безопасности, охраны и ограничения доступа в музейные помещения, пишет газета. Реализация этих преобразований затягивалась из-за чрезвычайно долгих экспертиз, сообщает Figaro со ссылкой на документ.
Помимо этого, в документе отмечается и недостаточное финансирование для срочных работ, особенно на фоне ускорившихся темпов устаревания технического оборудования в результате роста посещаемости музея.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье вечером отреагировал на кражу драгоценных украшений из Лувра, пообещав, что они будут возвращены, а виновные привлечены к ответственности.
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
