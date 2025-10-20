https://ria.ru/20251020/fedoseeva-shukshina-2049303746.html
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о подготовке актрисы к выписке
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о подготовке актрисы к выписке - РИА Новости, 20.10.2025
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о подготовке актрисы к выписке
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина готовится к выписке в понедельник после обеда, у нее все благополучно, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга... РИА Новости, 20.10.2025
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина готовится к выписке в понедельник после обеда, у нее все благополучно, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.
Актриса была планово госпитализирована 10 октября по совету врачей. Ей провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца - коронарографию.
"Я еду на выписку. У нее все благополучно, она чувствует себя лучше нас всех вместе - дай бог, понимаете, так себя чувствовать в таком возрасте… Думаю, может быть, даже пообедаем и спокойно доедем (домой - ред.)", - рассказала дочь актрисы.