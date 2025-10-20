© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Автомобиль полиции

Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП в школе в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в одной из школ Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.

"На место происшествия направлен наряд полиции. Сотрудники территориального ОВД разбираются в ситуации", – сказал собеседник агентства.