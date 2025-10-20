https://ria.ru/20251020/ekaterinburg-2049342194.html
Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП в школе в Екатеринбурге
Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП в школе в Екатеринбурге - РИА Новости, 20.10.2025
Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП в школе в Екатеринбурге
20.10.2025
Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП в школе в Екатеринбурге
Полиция выясняет обстоятельства ЧП со старшеклассником в школе в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в одной из школ Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
"На место происшествия направлен наряд полиции. Сотрудники территориального ОВД разбираются в ситуации", – сказал собеседник агентства.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что в понедельник старшеклассник распылил газ из перцового баллончика в 108-й гимназии, из-за этого идет эвакуация.