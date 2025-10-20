© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: 170 тысяч "квадратов" соцобъектов построят в Москве в рамках КРТ

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. В рамках утвержденных в 2025 году в Москве проектов планировки территорий по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят более 170 тысячи квадратных метров соцобъектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С начала года в Москве утвердили 20 проектов планировки территорий, которые получат комплексное развитие по программе КРТ. Семь из них предусматривают среди прочего строительство 170,7 тысячи квадратных метров объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, спортивных сооружений, а также зданий для размещения учреждений здравоохранения и культуры", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как уточняется в сообщении, объекты построят в семи районах Москвы рядом с жилыми домами. В частности, почти на 4 гектарах на Нагорной улице в Котловке построят школу площадью 28 тысяч квадратных метров на 2 тысячи учеников.