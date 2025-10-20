Глава Дагестана попросил Госдуму ввести запрет на продажу вейпов в регионе

МАХАЧКАЛА, 20 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов попросил Госдуму определить республику как один из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу вейпов, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Глава региона обратился в адрес Государственной Думы … с просьбой определить Дагестан в качестве одного из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции", – говорится в сообщении.
В документе отмечается, что в России на фоне снижения курения традиционных сигарет увеличилось числа потребителей вейпов. При этом, по данным Минздрава РФ, основными потребителями электронных сигарет являются подростки. Это, как подчеркивается в обращении за подписью Меликова, указывает на недостаточность установленных ограничений на их продажу.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым разработали законопроект об административной ответственности за продажу вейпов. Проектом предлагается ввести определение устройств для потребления никотиносодержащих изделий, а также никотиносодержащих жидкостей, так как данные определения отсутствуют в действующем законодательстве.
За розничную и оптовую продажу вейпов проектом предусматриваются штрафы для граждан – от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – от одного до двух миллионов рублей.
