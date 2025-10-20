Глава Дагестана попросил Госдуму ввести запрет на продажу вейпов в регионе

МАХАЧКАЛА, 20 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов попросил Госдуму определить республику как один из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу вейпов, сообщили в пресс-службе главы республики.

За розничную и оптовую продажу вейпов проектом предусматриваются штрафы для граждан – от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – от одного до двух миллионов рублей.