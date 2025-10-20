Рейтинг@Mail.ru
Глава Дагестана попросил Госдуму ввести запрет на продажу вейпов в регионе - РИА Новости, 20.10.2025
20:19 20.10.2025 (обновлено: 20:20 20.10.2025)
Глава Дагестана попросил Госдуму ввести запрет на продажу вейпов в регионе
Глава Дагестана Сергей Меликов попросил Госдуму определить республику как один из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу вейпов, сообщили в... РИА Новости, 20.10.2025
Глава Дагестана попросил Госдуму ввести запрет на продажу вейпов в регионе

Меликов попросил Госдуму ввести запрет на розничную продажу вейпов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов попросил Госдуму определить республику как один из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу вейпов, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Глава региона обратился в адрес Государственной Думы … с просьбой определить Дагестан в качестве одного из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции", – говорится в сообщении.
Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
ГОСТ на маркировку жидкости для вейпов изменят до конца года
18 октября, 04:36
В документе отмечается, что в России на фоне снижения курения традиционных сигарет увеличилось числа потребителей вейпов. При этом, по данным Минздрава РФ, основными потребителями электронных сигарет являются подростки. Это, как подчеркивается в обращении за подписью Меликова, указывает на недостаточность установленных ограничений на их продажу.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым разработали законопроект об административной ответственности за продажу вейпов. Проектом предлагается ввести определение устройств для потребления никотиносодержащих изделий, а также никотиносодержащих жидкостей, так как данные определения отсутствуют в действующем законодательстве.
За розничную и оптовую продажу вейпов проектом предусматриваются штрафы для граждан – от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – от одного до двух миллионов рублей.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Госдума 21 октября рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках
15 октября, 12:14
 
Республика ДагестанРоссияСергей МеликовГосдума РФОбщество
 
 
