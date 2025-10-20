Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил уровень финалистов чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 20.10.2025
Профессионалы. Сделано в России
Профессионалы. Сделано в России
 
11:00 20.10.2025
Эксперт оценил уровень финалистов чемпионата высоких технологий
Эксперт оценил уровень финалистов чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 20.10.2025
Эксперт оценил уровень финалистов чемпионата высоких технологий
Финалисты чемпионата высоких технологий показали глубокое понимание технических аспектов и стратегический подход к безопасности, сообщил менеджер по развитию... РИА Новости, 20.10.2025
россия
Новости
Эксперт оценил уровень финалистов чемпионата высоких технологий

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Финалисты чемпионата высоких технологий показали глубокое понимание технических аспектов и стратегический подход к безопасности, сообщил менеджер по развитию технического сообщества АО "Лаборатория Касперского" Вячеслав Борилин.
Компания стала методологическим партнером компетенции "Кибериммунная автономность" на чемпионате.
"Мы построили задания вокруг ключевого принципа: безопасность должна закладываться на этапе проектирования. Наши эксперты, создающие автономные кибериммунные платформы и специализированные полигоны, разработали для участников задания, основанные на реальных принципах построения устойчивых к киберугрозам систем", – приводит пресс-служба института развития профессионального образования (ИРПО) слова Борилина.
Он отметил, что финалисты получили опыт работы с технологиями, которые определят ландшафт информационной безопасности на десятилетия вперед.
"Особенно порадовало, что многие конкурсанты показали системное мышление – они не просто решали технические задачи, а проектировали архитектуры, где безопасность была заложена в основу. Это именно тот подход, который мы стремимся развивать через концепцию кибериммунной автономности", – прокомментировал Борилин.
Менеджер по развитию технического сообщества добавил, что компания стремится создавать условия для того, чтобы талантливые молодые специалисты могли работать над реальными задачами под руководством опытных наставников.
"Для нас чемпионат – это не только соревнование, но и наш вклад в развитие кадров, которые будут обеспечивать технологическое лидерство страны, – заявил Борилин.
Чемпионат высоких технологий проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Институт развития профессионального образования является федеральным оператором чемпионата.
Профессионалы. Сделано в России
 
 
