В Бурятии учителя отстранили от работы после драки с учеником

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Учитель школы села Поселье Иволгинского района Бурятии, после драки с которым у ученика оказалась сломана кисть, отстранен от работы, сообщил глава района Николай Емонаков.

Он отметил, что во вторник пройдёт неплановое совещание с руководителями всех школ района.