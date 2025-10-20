Рейтинг@Mail.ru
10:46 20.10.2025
В Бурятии учителя отстранили от работы после драки с учеником
происшествия
республика бурятия
иволгинский район
происшествия, республика бурятия, иволгинский район
Происшествия, Республика Бурятия, Иволгинский район
© Фото : МОУ "СОШ Поселья"Средняя общеобразовательная школа Поселья
Средняя общеобразовательная школа Поселья - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : МОУ "СОШ Поселья"
Средняя общеобразовательная школа Поселья. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Учитель школы села Поселье Иволгинского района Бурятии, после драки с которым у ученика оказалась сломана кисть, отстранен от работы, сообщил глава района Николай Емонаков.
В соцсетях прошла информация о том, что в средней школе села Поселье ученики затащили в раздевалку учителя физики и один из школьников с ним подрался. Также отмечается, что конфликт мог начаться после того, как педагог якобы дал подзатыльник мальчику. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина написала в своем Telegram-канале, что мальчик получил перелом кисти, начата проверка. По информации прокуратуры Бурятии, начальнику районного управления образования внесено представление об устранении нарушений закона.
"Конфликт произошел на перемене. После взаимных оскорблений ситуация перешла в физическое противостояние. По факту произошедшего проводится служебная проверка. На сегодняшний день учитель отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств. Хочу четко обозначить позицию администрации района. Любое физическое насилие в школе недопустимо. Ситуация взята на особый контроль, к расследованию подключены все необходимые службы", - написал Емонаков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что во вторник пройдёт неплановое совещание с руководителями всех школ района.
