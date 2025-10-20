В Бурятии завели дело на руководство школы, где учитель подрался с учеником

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации школы в Бурятии, где учитель подрался с учеником, и у мальчика оказалась сломана кисть, сообщило региональное СУСК РФ.