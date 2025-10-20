В Бурятии завели дело на руководство школы, где учитель подрался с учеником

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации школы в Бурятии, где учитель подрался с учеником, и у мальчика оказалась сломана кисть, сообщило региональное СУСК РФ.
В соцсетях появилась информация о том, что в средней школе села Поселье ученики затащили в раздевалку учителя физики, и один из школьников с ним подрался. Также отмечается, что конфликт мог начаться после того, как педагог якобы дал подзатыльник мальчику. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина написала в своем Telegram-канале, что мальчик получил перелом кисти, начата проверка. По информации прокуратуры Бурятии, начальнику районного управления образования внесено представление об устранении нарушений закона. Учителя отстранили от работы, сообщили районные власти.
"В средствах массовой информации размещены сведения о драке, произошедшей между учителем и учеником в одной из сельских школ, в ходе которой ребенку причинен перелом костей верхней конечности. По поручению руководителя СУСК России по республике Бурятия Евгения Вячеславовича Лагацкого следственным отделом по Иволгинскому району по данному факту в отношении должностных лиц администрации образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, администрация школы допустила конфликтную ситуацию, переросшую в драку между учителем и одним из учеников, ребенку были причинены телесные повреждения.
Расследование преступления поставлено на контроль руководителем следственного управления.
