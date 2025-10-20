Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии завели дело на руководство школы, где учитель подрался с учеником - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 20.10.2025 (обновлено: 12:16 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/burjatija-2049326395.html
В Бурятии завели дело на руководство школы, где учитель подрался с учеником
В Бурятии завели дело на руководство школы, где учитель подрался с учеником - РИА Новости, 20.10.2025
В Бурятии завели дело на руководство школы, где учитель подрался с учеником
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации школы в Бурятии, где учитель подрался с учеником, и у мальчика... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:15:00+03:00
2025-10-20T12:16:00+03:00
происшествия
республика бурятия
россия
иволгинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
https://ria.ru/20251019/detsad-2049226952.html
https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html
республика бурятия
россия
иволгинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика бурятия, россия, иволгинский район
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Иволгинский район
В Бурятии завели дело на руководство школы, где учитель подрался с учеником

В Бурятии возбудили дело после драки учителя с учеником в сельской школе

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации школы в Бурятии, где учитель подрался с учеником, и у мальчика оказалась сломана кисть, сообщило региональное СУСК РФ.
В соцсетях появилась информация о том, что в средней школе села Поселье ученики затащили в раздевалку учителя физики, и один из школьников с ним подрался. Также отмечается, что конфликт мог начаться после того, как педагог якобы дал подзатыльник мальчику. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина написала в своем Telegram-канале, что мальчик получил перелом кисти, начата проверка. По информации прокуратуры Бурятии, начальнику районного управления образования внесено представление об устранении нарушений закона. Учителя отстранили от работы, сообщили районные власти.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Дагестане проверят сообщения о грубом обращении с ребенком в детсаду
19 октября, 17:15
"В средствах массовой информации размещены сведения о драке, произошедшей между учителем и учеником в одной из сельских школ, в ходе которой ребенку причинен перелом костей верхней конечности. По поручению руководителя СУСК России по республике Бурятия Евгения Вячеславовича Лагацкого следственным отделом по Иволгинскому району по данному факту в отношении должностных лиц администрации образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, администрация школы допустила конфликтную ситуацию, переросшую в драку между учителем и одним из учеников, ребенку были причинены телесные повреждения.
Расследование преступления поставлено на контроль руководителем следственного управления.
Шестиклассник ударил учителя в школе Усолья-Сибирского - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Приангарье шестиклассник ударил учителя
4 февраля, 14:40
 
ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияИволгинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала