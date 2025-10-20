Рейтинг@Mail.ru
Посетивший Россию британский политик опасается возвращаться на родину
09:13 20.10.2025 (обновлено: 10:41 20.10.2025)
Посетивший Россию британский политик опасается возвращаться на родину
Посетивший Россию британский политик опасается возвращаться на родину
Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй не собирается возвращаться на родину, поскольку видит в этом угрозу для своей безопасности. РИА Новости, 20.10.2025
Британский депутат и телеведущий Джордж Гэллоуэй
Британский депутат и телеведущий Джордж Гэллоуэй - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Британский депутат и телеведущий Джордж Гэллоуэй. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй не собирается возвращаться на родину, поскольку видит в этом угрозу для своей безопасности.
"Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно. Если меня, бывшего с 1980-х членом парламента, могут встретить вооруженные полицейские, задержать по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать мои данные, очевидно, работать в таких условиях я не в состоянии", — сказал он РИА Новости на полях празднования двадцатилетия канала Russia Today.
Гэллоуэй добавил, что не вернется в Британию, пока угроза сохраняется, и будет жить в других странах.
В конце сентября Гэллоуэя и его жену Гаятри остановили в лондонском аэропорту Гатвик, куда они прилетели после посещения России. Полицейские сослались на закон о противодействии терроризму и безопасности границ, который разрешает задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность". По словам Гэллоуэя, его и жену допрашивали в общей сложности девять часов.
Он рассказал также, что ни одной конкретной причины для проведения проверки ему не назвали. Так, один из вопросов касался маникюра его жены, выполненного в цветах палестинского флага, а другие тоже никак не были связаны с террористической деятельностью. С точки зрения Гэллоуэя, настоящей причиной для проверки было желание правоохранителей получить доступ к их переписке.
Заголовок открываемого материала