Посетивший Россию британский политик опасается возвращаться на родину

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй не собирается возвращаться на родину, поскольку видит в этом угрозу для своей безопасности.

"Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно. Если меня, бывшего с 1980-х членом парламента, могут встретить вооруженные полицейские, задержать по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать мои данные, очевидно, работать в таких условиях я не в состоянии", — сказал он РИА Новости на полях празднования двадцатилетия канала Russia Today.

Гэллоуэй добавил, что не вернется в Британию, пока угроза сохраняется, и будет жить в других странах.

В конце сентября Гэллоуэя и его жену Гаятри остановили в лондонском аэропорту Гатвик, куда они прилетели после посещения России . Полицейские сослались на закон о противодействии терроризму и безопасности границ, который разрешает задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность". По словам Гэллоуэя, его и жену допрашивали в общей сложности девять часов.