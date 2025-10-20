Рейтинг@Mail.ru
Президент Боливии хочет посмотреть соглашение с Россией по добыче лития - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/boliviya-2049474445.html
Президент Боливии хочет посмотреть соглашение с Россией по добыче лития
Президент Боливии хочет посмотреть соглашение с Россией по добыче лития - РИА Новости, 20.10.2025
Президент Боливии хочет посмотреть соглашение с Россией по добыче лития
Избранный президент Боливии Родриго Пас сообщил, что намерен посмотреть подписанное соглашение с Россией по добыче лития. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T20:42:00+03:00
2025-10-20T20:42:00+03:00
в мире
боливия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036025077_0:139:3072:1866_1920x0_80_0_0_07d3e6d6c7e93c2cca621a88791e6c59.jpg
https://ria.ru/20251020/prezident-2049473678.html
https://ria.ru/20251020/rossija-2049269702.html
боливия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036025077_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_545820e4dbe9a3ca47e601f5e99a15f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия, россия
В мире, Боливия, Россия
Президент Боливии хочет посмотреть соглашение с Россией по добыче лития

Президент Боливии Пас намерен посмотреть соглашение с Россией по добыче лития

© AP Photo / Freddy BarraganРодриго Пас
Родриго Пас - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Freddy Barragan
Родриго Пас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛА-ПАС, 20 окт - РИА Новости. Избранный президент Боливии Родриго Пас сообщил, что намерен посмотреть подписанное соглашение с Россией по добыче лития.
"Контракты по литию, поверьте мне, ни вы, ни я - мы их не знаем. Если страна считает себя серьезной, не может одобрять контакты, которые не знает", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли он пересмотреть соглашение с РФ.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Избранный президент Боливии назвал БРИКС хорошей торговой группой
Вчера, 20:34
"Проблема не в том, с какой страной подписано соглашение, но (вопрос в) необходимой прозрачности, которой требуют боливийцы для таких взаимовыгодных контрактов", - добавил он.
Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) летом 2023 года подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. В 2024-м боливийское правительство подписало контракт с Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью в 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Контракт находится на рассмотрении парламента.
Вид на город Ла-Пас, Боливия - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Россия готова сотрудничать с новыми властями Боливии по всем направлениям
Вчера, 03:57
 
В миреБоливияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала