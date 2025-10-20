https://ria.ru/20251020/boliviya-2049474445.html
Президент Боливии хочет посмотреть соглашение с Россией по добыче лития
Президент Боливии хочет посмотреть соглашение с Россией по добыче лития - РИА Новости, 20.10.2025
Президент Боливии хочет посмотреть соглашение с Россией по добыче лития
Избранный президент Боливии Родриго Пас сообщил, что намерен посмотреть подписанное соглашение с Россией по добыче лития. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T20:42:00+03:00
2025-10-20T20:42:00+03:00
2025-10-20T20:42:00+03:00
в мире
боливия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036025077_0:139:3072:1866_1920x0_80_0_0_07d3e6d6c7e93c2cca621a88791e6c59.jpg
https://ria.ru/20251020/prezident-2049473678.html
https://ria.ru/20251020/rossija-2049269702.html
боливия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036025077_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_545820e4dbe9a3ca47e601f5e99a15f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, россия
Президент Боливии хочет посмотреть соглашение с Россией по добыче лития
Президент Боливии Пас намерен посмотреть соглашение с Россией по добыче лития
ЛА-ПАС, 20 окт - РИА Новости. Избранный президент Боливии Родриго Пас сообщил, что намерен посмотреть подписанное соглашение с Россией по добыче лития.
"Контракты по литию, поверьте мне, ни вы, ни я - мы их не знаем. Если страна считает себя серьезной, не может одобрять контакты, которые не знает", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли он пересмотреть соглашение с РФ
.
"Проблема не в том, с какой страной подписано соглашение, но (вопрос в) необходимой прозрачности, которой требуют боливийцы для таких взаимовыгодных контрактов", - добавил он.
Международный уранодобывающий холдинг "Росатома
" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии
Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) летом 2023 года подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. В 2024-м боливийское правительство подписало контракт с Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью в 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Контракт находится на рассмотрении парламента.