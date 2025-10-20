Рейтинг@Mail.ru
Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор на саммит в Венгрии - РИА Новости, 20.10.2025
19:07 20.10.2025
Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор на саммит в Венгрии
Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор на саммит в Венгрии - РИА Новости, 20.10.2025
Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор на саммит в Венгрии
Болгария готова пропустить самолет российского президента Владимира Путина через свое воздушное пространство для встречи с американским лидером Дональдом... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
будапешт
болгария
россия
владимир путин
дональд трамп
в мире, будапешт, болгария, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, Будапешт, Болгария, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор на саммит в Венгрии

Глава МИД Георгиев: Болгария пропустит самолет Путина для встречи с Трампом

© Flickr / Alex Lovell-TroyФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Флаг Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Болгария готова пропустить самолет российского президента Владимира Путина через свое воздушное пространство для встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште, сообщил министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев.
"Когда прилагаются усилия для достижения мира, и если условием этого является встреча, то логично, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами… А как предполагается провести встречу, если один из участников не сможет приехать?" - заявил министр Болгарскому национальному радио (БНР).
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После этого премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
СМИ узнали, как в ЕС отнеслись к идее о встрече Путина и Трампа в Венгрии
18 октября, 10:14
 
В миреБудапештБолгарияРоссияВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
