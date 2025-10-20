https://ria.ru/20251020/blagoustroystvo-2049372524.html
Более 80 памятников и обелисков благоустроили в Смоленской области
В Смоленской области в год 80-летия Великой Победы благоустроили 84 памятника, обелиска и захоронения, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 20.10.2025
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Смоленской области в год 80-летия Великой Победы благоустроили 84 памятника, обелиска и захоронения, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
На эти цели из регионального бюджета было выделено 70 миллионов рублей. Выполнены ремонт и покраска объектов, установка ограждений, обновлены надписи на табличках, установлены дополнительные элементы, приведены в порядок территории.
"В этой работе активно участвуют неравнодушные жители, активисты, волонтеры, представители предприятий и учреждений, общественники. Они выходят на субботники, вовлекают в эту деятельность молодежь", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
В числе объектов, которые отремонтировали в этом году — мемориал жителям деревни Петрищево Духовщинского округа, мемориальный комплекс "Защитники Отечества" Краснинского округа, братское воинское захоронение в Новодугинском округе, памятник "Танк Т-34" в Дорогобужском округе и другие.
"Сегодня мы не только обновляем существующие памятники, но и создаем новые, посвященные современным героям, воинам-афганцам, участникам СВО и всем, кто ценой собственной жизни защищает Родину", — подчеркнул губернатор.
Он поблагодарил участников за активность и отметил, что их труд — пример гражданской ответственности и уважения к истории.