В Полоцке извлекли из захоронения останки 800 человек, убитых нацистами

МИНСК, 20 окт – РИА Новости. В Белоруссии, вблизи Полоцка (Витебская область), завершены работы по извлечению из захоронения останков более 800 мирных граждан, убитых в Великую Отечественную войну немецко-фашистскими захватчиками, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры страны.

"Прокуратура Витебской области завершила раскопки на месте массового уничтожения и захоронения мирных граждан в трех километрах от Полоцка . Работы позволили восстановить еще одну трагическую страницу истории Беларуси во время Великой Отечественной войны – извлечены останки более 800 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства трагедии были установлены в ходе анализа акта чрезвычайной госкомиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников от 7 мая 1945 года, согласно которому в августе и сентябре 1941 года за деревней Лазовка Полоцкого района вблизи зеленного городка немцы расстреляли около 2300 мирных жителей, а также путем наложения немецкой аэрофотосъемки на современный рельеф местности.

Согласно сообщению, в ходе исследований были обнаружены 5 ям, в которых, по предварительным оценкам, захоронено не менее 803 человек. Среди них уже идентифицированы 29 женщин и 9 детей. Ключевыми доказательствами того, что погибшие являлись мирным населением стали найденные личные вещи: украшения, фрагменты обуви, 36 гребешков для волос, 50 монет СССР. Кроме того, говорится в сообщении, на месте раскопок обнаружены гильзы с маркировкой СС и от винтовки Mauser, что прямо указывает на причастность немецко‑фашистских захватчиков к массовому расстрелу.

"Эти раскопки – не просто археологические исследования. Это - восстановление исторической правды и дань памяти тем, кто стал жертвой бесчеловечной идеологии. Каждый найденный предмет, каждая гильза – это улика, которая подтверждает масштабы злодеяний оккупантов. Мы обязаны сохранить эту память, чтобы ни одно преступление против человечности не было забыто", – подчеркнул заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области, член следственной группы Игорь Метелица.

Как подчеркивается в сообщении, по изъятым костным останкам будут назначены необходимые экспертизы для установления причин смерти, возраста умерших, а также обстоятельств их гибели. По результатам раскопок будет сформирован полный отчет, который станет частью материалов о преступлениях немецко‑фашистских захватчиков на территории Белоруссии. "Прокуратура продолжает работу по документированию военных преступлений и обеспечению правовой оценки событий прошлого", - говорится в сообщении.