Рейтинг@Mail.ru
В Белогорске стая собак напала на мужчину - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/belogorsk-2049270341.html
В Белогорске стая собак напала на мужчину
В Белогорске стая собак напала на мужчину - РИА Новости, 20.10.2025
В Белогорске стая собак напала на мужчину
Стая собак напала на мужчину в Белогорске Амурской области, ведется проверка, о результатах будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T04:12:00+03:00
2025-10-20T04:12:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
белогорск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91197/46/911974616_0:316:3629:2357_1920x0_80_0_0_6bb5a5c91ed8ac9385cb9e0fe28c073e.jpg
https://ria.ru/20251006/sobaki-2046679948.html
россия
амурская область
белогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91197/46/911974616_162:0:3387:2419_1920x0_80_0_0_dde07af75c2b24aa334f0b8efa350e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, амурская область, белогорск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Амурская область, Белогорск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Белогорске стая собак напала на мужчину

В Белогорске Амурской области ведется проверка после нападения собак на мужчину

© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Fotolia / tverkhovinets
Злая собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Стая собак напала на мужчину в Белогорске Амурской области, ведется проверка, о результатах будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба областного Следственного управления СК России.
Отмечается, что пользователи соцсети распространили информацию, что 18 октября стая собак покусала мужчину, помощь пострадавшему оказали прохожие. Они отогнали агрессивных животных.
"В СУ СК России по Амурской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Амурской области Алексею Сергеевичу Коротких представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Собака породы Алабай - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Омской области мужчине вынесли приговор за бесконтрольный выгул собак
6 октября, 17:11
 
ПроисшествияРоссияАмурская областьБелогорскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала