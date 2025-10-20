В Белогорске стая собак напала на мужчину

ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Стая собак напала на мужчину в Белогорске Амурской области, ведется проверка, о результатах будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба областного Следственного управления СК России.
Отмечается, что пользователи соцсети распространили информацию, что 18 октября стая собак покусала мужчину, помощь пострадавшему оказали прохожие. Они отогнали агрессивных животных.
"В СУ СК России по Амурской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Амурской области Алексею Сергеевичу Коротких представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.