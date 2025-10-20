Рейтинг@Mail.ru
Беглов: Петербург дооснастит отделения реабилитации для участников СВО - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/beglov-2049432592.html
Беглов: Петербург дооснастит отделения реабилитации для участников СВО
Беглов: Петербург дооснастит отделения реабилитации для участников СВО - РИА Новости, 20.10.2025
Беглов: Петербург дооснастит отделения реабилитации для участников СВО
Санкт-Петербург до 2023 года дополнительно оснастит современным оборудованием 30 отделений медицинской реабилитации для участников специальной военной операции, РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:18:00+03:00
2025-10-20T17:18:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513763_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82ffee51bc608dff087fd69f455c213f.jpg
https://ria.ru/20250923/medreabilitatsiya-2043762650.html
https://ria.ru/20251019/dnr-2049220303.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513763_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c4257787dd3f1b53d0032a7835bf7456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
Беглов: Петербург дооснастит отделения реабилитации для участников СВО

Петербург дооснастит оборудованием 30 отделений реабилитации для участников СВО

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Санкт-Петербург до 2023 года дополнительно оснастит современным оборудованием 30 отделений медицинской реабилитации для участников специальной военной операции, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на рабочем совещании Беглова с членами городского правительства обсуждалось дальнейшее повышение эффективности поддержки участников специальной военной операции в области медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.
Физиотерапевтическая реабилитация пациента - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Регпрограмму по медицинской реабилитации утвердили в Ивановской области
23 сентября, 15:01
Губернатор отметил, что Петербург последовательно выполняет поручение президента России о создании всех необходимых условий для возвращающихся в город участников СВО и членов их семей. В настоящее время все виды медицинской помощи ветеранам СВО, а также членам семей погибших героев оказываются во внеочередном порядке. На всех этапах ее оказания для бойцов создан "зеленый коридор", позволяющий им беспрепятственно проходить необходимые диагностические и лечебные мероприятия.
"Защитники нашей Родины должны быть уверены, что им и их семьям помогают, что государство и город заботится об их детях. Петербург предоставляет бойцам дополнительные меры социальной поддержки за счет бюджета на зубное протезирование, на обеспечение лекарственными препаратами при амбулаторном лечении, а также на санаторно-курортное лечение. Президент назвал важнейшей задачей трудоустройство участников СВО, особенно получивших ранения. Мы первыми в стране запустили в городе региональную кадровую программу "Время героев Санкт-Петербурга". Готовим по ней будущих профессионалов-управленцев. Ее выпускники уже заняли руководящие посты в органах государственной власти. Благодаря уникальному опыту и знаниям, они вносят бесценный вклад в развитие города", – отметил Беглов.
Он напомнил, что Петербург первым в стране запустил для участников боевых действий расширенную диспансеризацию – проект "Здоровье для СВОих". Ее в городских медучреждениях уже прошли более 1700 человек. В рамках этого проекта расширены объемы исследований и консультаций у врачей-специалистов. В частности, первый этап диспансеризации дополнен проведением консультирования участников СВО медицинским психологом. Во второй этап включены обязательные консультации 8 врачей, включая невролога, хирурга, уролога, оториноларинголога и офтальмолога.
Сообщается, что в амбулаторно-поликлинических учреждениях Петербурга действуют 73 кабинета медико-психологического консультирования, в которых получают помощь в том числе и ветераны СВО. Пятью медицинскими организациями на площадке филиала "Защитники Отечества" в Петербурге организовано психологическое консультирование.
"Губернатор подчеркнул важность повышения комфортного получения участниками СВО медицинской реабилитации. До 2030 года городом предусмотрены обширные мероприятия по развитию этого направления. Запланировано оснащение 30 отделений реабилитации в медучреждениях современным оборудованием. Предусмотрено увеличение объемов медицинской реабилитации на дому, в первую очередь – для маломобильных участников СВО. Также планируется повысить укомплектованность сотрудниками реабилитационной службы Санкт-Петербурга до 95% к 2030 году", - отмечается в сообщении.
Губернатор поручил ускорить создание Единого центра маршрутизации на базе Городской больницы №40 Курортного района. Центр займется направлением пациентов на проведение медицинской реабилитации участников СВО согласно индивидуальным потребностям. Такой подход позволит сократить время ожидания и ускорить процесс восстановления. Также он дал поручение продолжить работу по расширению возможностей вовлечения в трудовую деятельность инвалидов СВО, используя потенциал профессионального конкурса "Абилимпикс".
Беглов также напомнил, что одним из важных элементов поддержки участников СВО является обеспечение возможности учиться и осваивать новые профессии. В этом году по отдельной квоте в петербургские вузы зачислены участники специальной военной операции, их дети и приравненные к ним – более 2400 человек (на тысячу человек больше, чем в прошлом году).
Сообщается, что к 2030 году 75% участников СВО пройдут профессиональное обучение. Для участников СВО будут действовать преимущества при поступлении в учебные заведения. Планируется проводить специализированные ярмарки вакансий, предназначенные исключительно для ветеранов СВО. Будет осуществляться ежеквартальный мониторинг поступающих обращений и жалоб от участников СВО по вопросам переобучения и трудоустройства.
Военный врач о спасении бойца с ранением аорты - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Врачи "Ахмата" спасли жизнь тяжелораненому бойцу в ДНР
19 октября, 16:21
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала