Беглов: Петербург дооснастит отделения реабилитации для участников СВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Санкт-Петербург до 2023 года дополнительно оснастит современным оборудованием 30 отделений медицинской реабилитации для участников специальной военной операции, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на рабочем совещании Беглова с членами городского правительства обсуждалось дальнейшее повышение эффективности поддержки участников специальной военной операции в области медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.

Губернатор отметил, что Петербург последовательно выполняет поручение президента России о создании всех необходимых условий для возвращающихся в город участников СВО и членов их семей. В настоящее время все виды медицинской помощи ветеранам СВО, а также членам семей погибших героев оказываются во внеочередном порядке. На всех этапах ее оказания для бойцов создан "зеленый коридор", позволяющий им беспрепятственно проходить необходимые диагностические и лечебные мероприятия.

"Защитники нашей Родины должны быть уверены, что им и их семьям помогают, что государство и город заботится об их детях. Петербург предоставляет бойцам дополнительные меры социальной поддержки за счет бюджета на зубное протезирование, на обеспечение лекарственными препаратами при амбулаторном лечении, а также на санаторно-курортное лечение. Президент назвал важнейшей задачей трудоустройство участников СВО, особенно получивших ранения. Мы первыми в стране запустили в городе региональную кадровую программу "Время героев Санкт-Петербурга". Готовим по ней будущих профессионалов-управленцев. Ее выпускники уже заняли руководящие посты в органах государственной власти. Благодаря уникальному опыту и знаниям, они вносят бесценный вклад в развитие города", – отметил Беглов.

Он напомнил, что Петербург первым в стране запустил для участников боевых действий расширенную диспансеризацию – проект "Здоровье для СВОих". Ее в городских медучреждениях уже прошли более 1700 человек. В рамках этого проекта расширены объемы исследований и консультаций у врачей-специалистов. В частности, первый этап диспансеризации дополнен проведением консультирования участников СВО медицинским психологом. Во второй этап включены обязательные консультации 8 врачей, включая невролога, хирурга, уролога, оториноларинголога и офтальмолога.

Сообщается, что в амбулаторно-поликлинических учреждениях Петербурга действуют 73 кабинета медико-психологического консультирования, в которых получают помощь в том числе и ветераны СВО. Пятью медицинскими организациями на площадке филиала "Защитники Отечества" в Петербурге организовано психологическое консультирование.

"Губернатор подчеркнул важность повышения комфортного получения участниками СВО медицинской реабилитации. До 2030 года городом предусмотрены обширные мероприятия по развитию этого направления. Запланировано оснащение 30 отделений реабилитации в медучреждениях современным оборудованием. Предусмотрено увеличение объемов медицинской реабилитации на дому, в первую очередь – для маломобильных участников СВО. Также планируется повысить укомплектованность сотрудниками реабилитационной службы Санкт-Петербурга до 95% к 2030 году", - отмечается в сообщении.

Губернатор поручил ускорить создание Единого центра маршрутизации на базе Городской больницы №40 Курортного района. Центр займется направлением пациентов на проведение медицинской реабилитации участников СВО согласно индивидуальным потребностям. Такой подход позволит сократить время ожидания и ускорить процесс восстановления. Также он дал поручение продолжить работу по расширению возможностей вовлечения в трудовую деятельность инвалидов СВО, используя потенциал профессионального конкурса "Абилимпикс".

Беглов также напомнил, что одним из важных элементов поддержки участников СВО является обеспечение возможности учиться и осваивать новые профессии. В этом году по отдельной квоте в петербургские вузы зачислены участники специальной военной операции, их дети и приравненные к ним – более 2400 человек (на тысячу человек больше, чем в прошлом году).