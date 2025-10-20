https://ria.ru/20251020/bakharev-2049415088.html
Умер журналист Михаил Бахарев
Умер журналист Михаил Бахарев - РИА Новости, 20.10.2025
Умер журналист Михаил Бахарев
Скончался заслуженный журналист России Михаил Бахарев, на протяжении многих лет работавший главным редактором одной из самых популярных газет Крыма "Крымская... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:51:00+03:00
2025-10-20T16:51:00+03:00
2025-10-20T16:51:00+03:00
россия
республика крым
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049414471_0:211:984:765_1920x0_80_0_0_55b66280845fba9986eb8eb15d36db1c.jpg
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049414471_0:79:984:817_1920x0_80_0_0_d20832f9efac1391562bde5a7320506b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, происшествия
Россия, Республика Крым, Происшествия
Умер журналист Михаил Бахарев
Умер заслуженный журналист России Михаил Бахарев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Скончался заслуженный журналист России Михаил Бахарев, на протяжении многих лет работавший главным редактором одной из самых популярных газет Крыма "Крымская правда", сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Михаила Алексеевича Бахарева. Это невосполнимая утрата. Талантливый публицист, политик и общественный деятель, заслуженный журналист Российской Федерации, он на протяжении многих лет был главным редактором газеты "Крымская правда" - одного из самых популярных печатных изданий нашей республики", - написал Аксенов в своем Telegram-канале
.
По его словам, невозможно переоценить вклад Бахарева в защиту русского языка и русской культуры, в продвижение идей русского мира, в подготовку идейной почвы Крымской весны.
Аксенов назвал Бахарева настоящим человеком и патриотом, а также принес соболезнования его родным и близким.