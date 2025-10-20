Рейтинг@Mail.ru
Умер журналист Михаил Бахарев
16:51 20.10.2025
Умер журналист Михаил Бахарев
Скончался заслуженный журналист России Михаил Бахарев, на протяжении многих лет работавший главным редактором одной из самых популярных газет Крыма "Крымская...
2025-10-20T16:51:00+03:00
2025-10-20T16:51:00+03:00
россия
республика крым
происшествия
россия, республика крым, происшествия
Россия, Республика Крым, Происшествия
Умер журналист Михаил Бахарев

Умер заслуженный журналист России Михаил Бахарев

© Фото : пресс-служба главы Республики КрымМихаил Бахарев
Михаил Бахарев - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : пресс-служба главы Республики Крым
Михаил Бахарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Скончался заслуженный журналист России Михаил Бахарев, на протяжении многих лет работавший главным редактором одной из самых популярных газет Крыма "Крымская правда", сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Михаила Алексеевича Бахарева. Это невосполнимая утрата. Талантливый публицист, политик и общественный деятель, заслуженный журналист Российской Федерации, он на протяжении многих лет был главным редактором газеты "Крымская правда" - одного из самых популярных печатных изданий нашей республики", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, невозможно переоценить вклад Бахарева в защиту русского языка и русской культуры, в продвижение идей русского мира, в подготовку идейной почвы Крымской весны.
Аксенов назвал Бахарева настоящим человеком и патриотом, а также принес соболезнования его родным и близким.
 
Россия
Республика Крым
Происшествия
 
 
