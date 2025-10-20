Умер журналист Михаил Бахарев

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Скончался заслуженный журналист России Михаил Бахарев, на протяжении многих лет работавший главным редактором одной из самых популярных газет Крыма "Крымская правда", сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Михаила Алексеевича Бахарева. Это невосполнимая утрата. Талантливый публицист, политик и общественный деятель, заслуженный журналист Российской Федерации, он на протяжении многих лет был главным редактором газеты "Крымская правда" - одного из самых популярных печатных изданий нашей республики", - написал Аксенов в своем Telegram-канале

По его словам, невозможно переоценить вклад Бахарева в защиту русского языка и русской культуры, в продвижение идей русского мира, в подготовку идейной почвы Крымской весны.