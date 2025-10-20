Лайнер, экстренно севший в Пулково, был исправен, заявила компания AZAL

БАКУ, 20 окт – РИА Новости. Летевший из Санкт-Петербурга в Баку и совершивший экстренную посадку в аэропорту Пулково лайнер компании Azerbaijan Airlines (AZAL) был полностью исправен на момент вылета, самолет прошел техосмотр в сентябре, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.