Рейтинг@Mail.ru
В Армении задержали мэра города Гюмри - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 20.10.2025 (обновлено: 14:56 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/armenija-2049374222.html
В Армении задержали мэра города Гюмри
В Армении задержали мэра города Гюмри - РИА Новости, 20.10.2025
В Армении задержали мэра города Гюмри
Оппозиционный мэр армянского Гюмри, против которого антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело, задержан силовиками, передает агентство Sputnik... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:27:00+03:00
2025-10-20T14:56:00+03:00
в мире
гюмри
армения
sputnik армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049383381_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_faf89bd163727d21fab8cc350ad5b99d.jpg
https://ria.ru/20251018/armeniya-2049128067.html
гюмри
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна
В Армении задержали оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна – второго по численности населения города республики, сообщает Sputnik Армения. Сделать это силовики пытались с утра. Против мэра заведено уголовное дело – его подозревают в том, что он вместе с главным архитектором города получал взятки. Сторонники Гукасяна собрались у горадминистрации на акцию в его поддержку. Армянский депутат Манукян сообщил, что в Гюмри направляются силы полиции, позже СМИ писали, что протестующих удалось оттеснить от здания мэрии. Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2022-го, он возглавлял список компартии Армении.
2025-10-20T14:27
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049383381_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_362a7232ef7f9eb7d62784c4b176ffac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гюмри, армения, sputnik армения
В мире, Гюмри, Армения, Sputnik Армения
В Армении задержали мэра города Гюмри

Мэра города Гюмри Гукасяна задержали силовики

Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Оппозиционный мэр армянского Гюмри, против которого антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело, задержан силовиками, передает агентство Sputnik Армения.
На кадрах агентства видно, как Гукасян выходит из здания мэрии и садится в машину силовиков в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри, второго по численности населения города в Армении. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города.В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.
Защита мэра Гюмри ситуацию пока не прокомментировала.
Сторонники бизнесмена Карапетяна дошли до здания Службы нацбезопасности Армении - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Протестующие в Армении дошли до здания Службы нацбезопасности
18 октября, 18:50
 
В миреГюмриАрменияSputnik Армения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала