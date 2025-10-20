В Армении задержали мэра города Гюмри

ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Оппозиционный мэр армянского Гюмри, против которого антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело, задержан силовиками, передает агентство Sputnik Армения.
На кадрах агентства видно, как Гукасян выходит из здания мэрии и садится в машину силовиков в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри, второго по численности населения города в Армении. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города.В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.
Защита мэра Гюмри ситуацию пока не прокомментировала.
Протестующие в Армении дошли до здания Службы нацбезопасности
18 октября, 18:50