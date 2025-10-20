Рейтинг@Mail.ru
Посол в Италии обвинил ЕС в попытке распила российских активов
20.10.2025
Посол в Италии обвинил ЕС в попытке распила российских активов
Европейские лидеры хотят банально "распилить" замороженные в их юрисдикции финансовые активы России, у подобной мошеннической схемы нет и не может быть... РИА Новости, 20.10.2025
2025
РИМ, 20 окт – РИА Новости. Европейские лидеры хотят банально "распилить" замороженные в их юрисдикции финансовые активы России, у подобной мошеннической схемы нет и не может быть юридического обоснования, заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов.
Комментируя публикации итальянских СМИ о разработке Еврокомиссией схемы по использованию российских золотовалютных резервов для выделения киевскому режиму так называемого "репарационного кредита", посол заявил о намерениях Евросоюза подорвать международные усилия по поиску мирного урегулирования кризиса на Украине и перейти к очередному витку эскалации в отношениях с Россией.
"Все говорит о том, что чем плачевнее для Киева ситуация на земле, чем более очевидным является банкротство украинского государства, чем труднее Западу сохранять общественный консенсус относительно бессмысленных многомиллиардных затрат на коррумпированную Украину, тем больше у ЕСовских бюрократов чешутся руки залезть в чужой карман и за счет российских "замороженных активов" решить свои проблемы", - заявил Парамонов.
Европейские лидеры, отметил он, испугались народного гнева по поводу неоправданных трат на провальный "украинский проект" и, "отбросив принципы права, чистоплотности и морали, вознамерились пойти на очередную рискованную авантюру".
"Теперь они просто хотят банально "распилить" финансовые активы России, пустить их на закупки вооружений у американских и европейских компаний для Украины в целях нанесения России "стратегического поражения", тем самым продолжив разрушение Украины и войну до последнего украинца. Как бы евробюрократы ни старались, любому студенту понятно, что у выдуманной ими мошеннической "схемы" нет и не может быть юридического обоснования", - приводит посольство слова Парамонова.
Любые несогласованные действия с замороженными резервами будут квалифицироваться российской стороной как воровство, а реализация этой затеи вынудит Россию незамедлительно задействовать механизм ответных мер, отметил посол. Он выразил надежду, что руководство Италии найдет в себе силы проявить здравый смысл и примет решение исходя из интересов собственных граждан. "Соучастие же Италии в подобном финансовом преступлении рискует на долгие годы существенно затруднить возможность восстановления торгово-экономического сотрудничества с Россией", - заключил Парамонов.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что страны ЕС могут не достичь в конце октября соглашения по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов из-за скептицизма Бельгии в отношении плана.
В октябре издание Financial Times сообщило, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear для кредита Киеву и желание разделить финансовую и правовою ответственность за этот кредит с другими странами ЕС вызвала раздражение у некоторых лидеров ЕС.
Премьер-министр Бельгии на полях Генассамблеи ООН ранее жестко высказался против предложения о кредите Украине под замороженные российские активы, заявив, что "этого не будет никогда".
В этом же месяце венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит использование ЕС доходов от российских замороженных активов, если ответные меры РФ коснутся венгерских фирм, работающих на российском рынке, добавив, что между Москвой и Будапештом идут консультации по этой теме.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
