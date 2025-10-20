Рейтинг@Mail.ru
01:01 20.10.2025
Афганистан обсуждает с Россией прием карт "Мир"
в мире
россия
афганистан
в мире, россия, афганистан
В мире, Россия, Афганистан
Карта "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Афганистан обсуждает с Россией прием банковских карт "Мир", заявил газете "Известия" посол страны в РФ Хассан Гуль Хассан.
"Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем", - сказал посол.
