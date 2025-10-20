https://ria.ru/20251020/aeroporty-2049263565.html
В аэропортах Ульяновска и Тамбова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ульяновска и Тамбова сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.10.2025
