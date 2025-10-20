https://ria.ru/20251020/aeroport-2049259583.html
В аэропорту Пензы сняли временные ограничения
В аэропорту Пензы сняли временные ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы, сообщает Росавиация. РИА Новости, 20.10.2025
пенза
В аэропорту Пензы сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов