Почти 70 тысяч пассажиров на рейсах перевез "Аэрофлот" через Краснодар
Почти 70 тысяч пассажиров на рейсах перевез "Аэрофлот" через Краснодар
"Аэрофлот" перевез через Краснодар почти 70 тысяч пассажиров за первый месяц с момента возобновления полетов, сообщает пресс-служба авиакомпании.
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" перевез через Краснодар почти 70 тысяч пассажиров за первый месяц с момента возобновления полетов, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Из них более 26 тысяч - на рейсах между Москвой и Краснодаром.
Суммарно авиакомпания выполнила за месяц более 450 рейсов в/из Краснодара.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. 17 сентября возобновил работу аэропорт Краснодара. Первый рейс выполнил "Аэрофлот". Время в пути составило 3 часа 23 минуты.
Сейчас авиакомпания выполняет полеты в Краснодар из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Уфы, Казани и Новосибирска. Международная программа представлена пятью направлениями: Ереван, Стамбул, Дубай, Хургада и Шарм-эль-Шейх.