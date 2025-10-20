Рейтинг@Mail.ru
Почти 70 тысяч пассажиров на рейсах перевез "Аэрофлот" через Краснодар - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/aeroflot-2049306064.html
Почти 70 тысяч пассажиров на рейсах перевез "Аэрофлот" через Краснодар
Почти 70 тысяч пассажиров на рейсах перевез "Аэрофлот" через Краснодар - РИА Новости, 20.10.2025
Почти 70 тысяч пассажиров на рейсах перевез "Аэрофлот" через Краснодар
"Аэрофлот" перевез через Краснодар почти 70 тысяч пассажиров за первый месяц с момента возобновления полетов, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T10:37:00+03:00
2025-10-20T10:37:00+03:00
аэрофлот
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_edf8754a1fb5078fe8dd9d9dc4cc8128.jpg
https://ria.ru/20251015/aeroflot-2048334113.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_512938cba9b50354e66a53933534c227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, краснодар
Аэрофлот, Краснодар
Почти 70 тысяч пассажиров на рейсах перевез "Аэрофлот" через Краснодар

Около 70 тысяч человек на рейсах перевез "Аэрофлот" через Краснодар

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" перевез через Краснодар почти 70 тысяч пассажиров за первый месяц с момента возобновления полетов, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Из них более 26 тысяч - на рейсах между Москвой и Краснодаром.
Суммарно авиакомпания выполнила за месяц более 450 рейсов в/из Краснодара.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. 17 сентября возобновил работу аэропорт Краснодара. Первый рейс выполнил "Аэрофлот". Время в пути составило 3 часа 23 минуты.
Сейчас авиакомпания выполняет полеты в Краснодар из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Уфы, Казани и Новосибирска. Международная программа представлена пятью направлениями: Ереван, Стамбул, Дубай, Хургада и Шарм-эль-Шейх.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Группа "Аэрофлот" в зимнем расписании предложит более 280 маршрутов
15 октября, 10:47
 
АэрофлотКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала