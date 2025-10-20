Почти 70 тысяч пассажиров на рейсах перевез "Аэрофлот" через Краснодар

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" перевез через Краснодар почти 70 тысяч пассажиров за первый месяц с момента возобновления полетов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Из них более 26 тысяч - на рейсах между Москвой и Краснодаром.

Суммарно авиакомпания выполнила за месяц более 450 рейсов в/из Краснодара.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.

В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. 17 сентября возобновил работу аэропорт Краснодара. Первый рейс выполнил "Аэрофлот". Время в пути составило 3 часа 23 минуты.