Адвокат баскетболиста Касаткина будет представлять интересы Винатье*
16:27 20.10.2025 (обновлено: 16:28 20.10.2025)
Адвокат баскетболиста Касаткина будет представлять интересы Винатье*
Адвокат баскетболиста Касаткина будет представлять интересы Винатье*
Адвокат баскетболиста Касаткина будет представлять интересы Винатье*
Родители задержанного в России по подозрению в шпионаже гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ иностранным агентом) обратились за помощью к... РИА Новости, 20.10.2025
россия
сша
париж
даниил касаткин
александр винник
марк фогель
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
сша
париж
Адвокат баскетболиста Касаткина будет представлять интересы Винатье*

Адвокат Касаткина будет представлять интересы арестованного в РФ Винатье

Гражданин Франции Лоран Винатье*
Гражданин Франции Лоран Винатье*
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Гражданин Франции Лоран Винатье*. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Родители задержанного в России по подозрению в шпионаже гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ иностранным агентом) обратились за помощью к французскому адвокату Фредерику Бело, который также представляет интересы задержанного во Франции по требованию США российского баскетболиста Даниила Касаткина, об этом сам адвокат сообщил РИА Новости.
В августе сообщалось, что против Винатье* возбуждено уголовное дело о шпионаже. Слушание, изначально назначенное на 25 августа, было перенесено на ноябрь.
Лоран Винатье* (признан иноагентом) во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МИД Франции счел приговор Винатье* слишком суровым
14 октября 2024, 22:36
"Его родители крайне обеспокоены его состоянием. Они обратились ко мне для его защиты", - сообщил Бело.
Родители Винатье* - пенсионеры и проживают в Париже. С момента его задержания в июне 2024 года они еще не имели возможности увидеться с ним.
По словам Бело, он рассчитывает получить доступ к материалам дела Винатье*, чтобы понять, в чем конкретно состоят обвинения против него.
"Я считаю, что это недоразумение. Он работал там, общался со многими. Все знали, чем он занимается", - сказал собеседник агентства.
Адвокат намерен отправиться в Москву, однако он предпочел воздержаться от ответа на вопрос о датах поездки, а также о том, когда он намерен проинформировать российскую прокуратуру о своем желании принять участие в процессе.
По словам адвоката, он продолжит вести дело Касаткина, решение по вопросу об экстрадиции которого ожидается 29 октября.
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Винатье*, оставаясь на свободе, мог продолжить сбор сведений о России
2 августа 2024, 03:50
По статье о шпионаже Винатье*, согласно УК РФ, грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее он был осужден по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорён к трем годам в колонии общего режима. Винатье* полностью признал свою вину.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
Фредерик Бело регулярно представляет интересы граждан РФ во французских судах. Так, он являлся адвокатом теннисистки Яны Сизиковой, а также занимался обменом задержанного во Франции и экстрадированного в США Александра Винника на задержанного в РФ гражданина США Марка Фогеля в феврале 2025 года.
* Признан в РФ иностранным агентом
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Винатье* сделал неожиданное признание на суде
4 июля 2024, 11:25
 
Россия, США, Париж, Даниил Касаткин, Александр Винник, Марк Фогель, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
