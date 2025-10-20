Адвокат баскетболиста Касаткина будет представлять интересы Винатье*

ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Родители задержанного в России по подозрению в шпионаже гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ иностранным агентом) обратились за помощью к французскому адвокату Фредерику Бело, который также представляет интересы задержанного во Франции по требованию США российского баскетболиста Даниила Касаткина, об этом сам адвокат сообщил РИА Новости.

В августе сообщалось, что против Винатье* возбуждено уголовное дело о шпионаже. Слушание, изначально назначенное на 25 августа, было перенесено на ноябрь.

"Его родители крайне обеспокоены его состоянием. Они обратились ко мне для его защиты", - сообщил Бело.

Родители Винатье* - пенсионеры и проживают в Париже . С момента его задержания в июне 2024 года они еще не имели возможности увидеться с ним.

По словам Бело, он рассчитывает получить доступ к материалам дела Винатье*, чтобы понять, в чем конкретно состоят обвинения против него.

"Я считаю, что это недоразумение. Он работал там, общался со многими. Все знали, чем он занимается", - сказал собеседник агентства.

Адвокат намерен отправиться в Москву , однако он предпочел воздержаться от ответа на вопрос о датах поездки, а также о том, когда он намерен проинформировать российскую прокуратуру о своем желании принять участие в процессе.

По словам адвоката, он продолжит вести дело Касаткина , решение по вопросу об экстрадиции которого ожидается 29 октября.

По статье о шпионаже Винатье*, согласно УК РФ , грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее он был осужден по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорён к трем годам в колонии общего режима. Винатье* полностью признал свою вину.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".

ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.

Фредерик Бело регулярно представляет интересы граждан РФ во французских судах. Так, он являлся адвокатом теннисистки Яны Сизиковой, а также занимался обменом задержанного во Франции и экстрадированного в США Александра Винника на задержанного в РФ гражданина США Марка Фогеля в феврале 2025 года.