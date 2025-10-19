В красноярском Железногорске задержали первого заммэра

КРАСНОЯРСК, 19 окт – РИА Новости. Первый заместитель мэра красноярского города Железногорск Роман Вычужанин задержан по подозрению в превышении полномочий при ликвидации городских несанкционированных свалок, сообщает главное следственное управление (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следственным отделом по ЗАТО (закрытому административно-территориальному образованию - ред.) города Железногорска ГСУ СК России по Красноярскому краю Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы ЗАТО Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству в администрации ЗАТО города Железногорск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ "организация и руководство превышением должностных полномочий, совершённые группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2024 году Вычужанин дал незаконное указание своему сотруднику заключить муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных свалок в Железногорске с фирмой, не имевшей необходимой лицензии. Подрядчик вывез мусор на территорию, не предназначенную для утилизации твердых бытовых отходов, хотя контракт предусматривал размещение мусора исключительно на специализированных полигонах. Несмотря на нарушения условий договора, администрация подписала акт выполненных работ и выплатила подрядчику около 4 миллионов рублей. Вычужанин задержан.

Также в ведомстве уточняют, что в отношении руководителя фирмы-подрядчика расследуется уголовное дело о мошенничестве, в отношении сотрудника администрации – о превышении должностных полномочий.

В краевой прокуратуре добавляют, что за ликвидацию свалок взялась компания ООО "Красноярская промышленная компания", у которой не было лицензии на работу с отходами I-IV классов опасности. Всего стоимость контракта составила 5,7 миллиона рублей.

"Подготовкой документов и контролем за исполнением занималась подчиненная подозреваемого — главный специалист администрации. Она знала, что директор подрядной организации контракт не исполняет", - поясняют в краевой прокуратуре.