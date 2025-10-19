Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что огорчило Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/zelenskiy-2049237885.html
СМИ раскрыли, что огорчило Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме
СМИ раскрыли, что огорчило Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме - РИА Новости, 19.10.2025
СМИ раскрыли, что огорчило Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме
Владимир Зеленский и его западные партнеры недовольны заявлениями Дональда Трампа о России, прозвучавшими на последних переговорах, сообщил Reuters. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T19:13:00+03:00
2025-10-19T19:13:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
россия
владимир зеленский
дональд трамп
юрий ушаков
будапешт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051903_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_49d55f675c7a76e71bf8965981c62a08.jpg
https://ria.ru/20251019/zelenskij-2049233756.html
https://ria.ru/20251019/zapad-2049230142.html
вашингтон (штат)
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051903_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_aa86610588869c5637fee444b098895e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), россия, владимир зеленский, дональд трамп, юрий ушаков, будапешт
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Будапешт
СМИ раскрыли, что огорчило Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме

Reuters: Зеленскому не понравилось отношение Трампа к Путину на переговорах

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский и его западные партнеры недовольны заявлениями Дональда Трампа о России, прозвучавшими на последних переговорах, сообщил Reuters.
"Ход Трампа по налаживанию отношений с Путиным, который и раньше вызывал злость Зеленского и его европейских союзников, омрачил прием главы киевского режима в Вашингтоне. Это было заметно во время общения с журналистами на открытой части встречи", — отмечается в материале.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Зеленский заявил, что пытался напроситься на переговоры в Будапеште
Вчера, 18:18
Издание также подчеркнуло, что после недавнего звонка Путина Трампу европейские лидеры обеспокоены примирительным тоном главы Белого дома, поскольку он вновь усиливает их опасения, что Трамп может заключить с Путиным "сделку, выгодную России".
Ранее, в четверг, состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента — он продлился два с половиной часа.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи уточнятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Особое внимание Трамп и Путин уделили вопросам украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул приверженность Москвы дипломатическому пути урегулирования и дал подробные оценки ситуации.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Кроме того, телеканал заявил, что у американского лидера сложилось впечатление: Зеленский стремится к эскалации и затягиванию конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
На Западе рассказали, как европейские союзники предали Киев
Вчера, 17:42
 
В миреВашингтон (штат)РоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампЮрий УшаковБудапешт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала