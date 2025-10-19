СМИ раскрыли, что огорчило Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский и его западные партнеры недовольны заявлениями Дональда Трампа о России, прозвучавшими на последних переговорах, сообщил Владимир Зеленский и его западные партнеры недовольны заявлениями Дональда Трампа о России, прозвучавшими на последних переговорах, сообщил Reuters

"Ход Трампа по налаживанию отношений с Путиным, который и раньше вызывал злость Зеленского и его европейских союзников, омрачил прием главы киевского режима в Вашингтоне . Это было заметно во время общения с журналистами на открытой части встречи", — отмечается в материале.

Издание также подчеркнуло, что после недавнего звонка Путина Трампу европейские лидеры обеспокоены примирительным тоном главы Белого дома, поскольку он вновь усиливает их опасения, что Трамп может заключить с Путиным "сделку, выгодную России".

Ранее, в четверг, состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента — он продлился два с половиной часа.

Особое внимание Трамп и Путин уделили вопросам украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул приверженность Москвы дипломатическому пути урегулирования и дал подробные оценки ситуации.