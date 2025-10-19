Рейтинг@Mail.ru
"Вообще кранты": в Киеве высказались о беде, ожидающей Зеленского - РИА Новости, 19.10.2025
01:56 19.10.2025 (обновлено: 03:51 19.10.2025)
"Вообще кранты": в Киеве высказались о беде, ожидающей Зеленского
"Вообще кранты": в Киеве высказались о беде, ожидающей Зеленского - РИА Новости, 19.10.2025
"Вообще кранты": в Киеве высказались о беде, ожидающей Зеленского
в мире, киев, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин
В мире, Киев, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин
"Вообще кранты": в Киеве высказались о беде, ожидающей Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: США скоро начнут избавляться от Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В скором времени США начнут избавляться от Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
"Трамп четко сказал, что здесь (на встрече президента США Дональда Трампа и Зеленского в прошедшую пятницу. — Прим. ред.) мы будем обсуждать, как прекратить смертоубийство, кровопролитие, а не развитие военных ударов и передачу вам оружия. <…> Поэтому для Америки Зеленский сегодня препятствие. Препятствие будут убирать. <…> Тогда Зеленскому вообще кранты", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В США обратили внимание на конфуз Зеленского после встречи с Трампом
01:07
Поэтому Соскин приходит к выводу, что прошедшая в Вашингтоне встреча с хозяином Белого дома оказалась провальной для Зеленского, рассчитывавшего на передачу снарядов Tomahawk.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
"Наступают черные дни": в Киеве рассказали о случившемся с Зеленским
5 октября, 03:31
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
