"Вообще кранты": в Киеве высказались о беде, ожидающей Зеленского
"Вообще кранты": в Киеве высказались о беде, ожидающей Зеленского - РИА Новости, 19.10.2025
"Вообще кранты": в Киеве высказались о беде, ожидающей Зеленского
заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
2025-10-19
2025-10-19T01:56:00+03:00
2025-10-19T03:51:00+03:00
"Вообще кранты": в Киеве высказались о беде, ожидающей Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: США скоро начнут избавляться от Зеленского
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В скором времени США начнут избавляться от Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
"Трамп четко сказал, что здесь (на встрече президента США Дональда Трампа и Зеленского в прошедшую пятницу. — Прим. ред.) мы будем обсуждать, как прекратить смертоубийство, кровопролитие, а не развитие военных ударов и передачу вам оружия. <…> Поэтому для Америки Зеленский сегодня препятствие. Препятствие будут убирать. <…> Тогда Зеленскому вообще кранты", — сказал он.
Поэтому Соскин приходит к выводу, что прошедшая в Вашингтоне встреча с хозяином Белого дома оказалась провальной для Зеленского, рассчитывавшего на передачу снарядов Tomahawk.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".