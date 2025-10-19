"Вообще кранты": в Киеве высказались о беде, ожидающей Зеленского

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В скором времени США начнут избавляться от Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

"Трамп четко сказал, что здесь (на встрече президента США Дональда Трампа и Зеленского в прошедшую пятницу. — Прим. ред.) мы будем обсуждать, как прекратить смертоубийство, кровопролитие, а не развитие военных ударов и передачу вам оружия. <…> Поэтому для Америки Зеленский сегодня препятствие. Препятствие будут убирать. <…> Тогда Зеленскому вообще кранты", — сказал он.

Поэтому Соскин приходит к выводу, что прошедшая в Вашингтоне встреча с хозяином Белого дома оказалась провальной для Зеленского, рассчитывавшего на передачу снарядов Tomahawk.