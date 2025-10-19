Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу поставить ракеты Tomahawk

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп не сказал ему ни "да", ни "нет" на просьбу поставить ракеты Tomahawk, хотя по данным американских СМИ, на личной встрече в Белом доме в пятницу американский лидер ответил отказом.

Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому , что он не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине , "по крайней мере, сейчас".

"Президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день он не сказал "да", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC News.

Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского, в четверг, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште

После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.