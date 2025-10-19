Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу поставить ракеты Tomahawk - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 19.10.2025 (обновлено: 06:36 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/zelenskij-2049171168.html
Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу поставить ракеты Tomahawk
Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу поставить ракеты Tomahawk - РИА Новости, 19.10.2025
Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу поставить ракеты Tomahawk
Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп не сказал ему ни "да", ни "нет" на просьбу поставить ракеты Tomahawk, хотя по данным американских РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T06:21:00+03:00
2025-10-19T06:36:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
https://ria.ru/20251019/zelenskiy-2049160461.html
https://ria.ru/20251018/sammit-2049141045.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу поставить ракеты Tomahawk

Зеленский утверждает, что Трамп не сказал ни нет, ни да о поставках Tomahawk

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп не сказал ему ни "да", ни "нет" на просьбу поставить ракеты Tomahawk, хотя по данным американских СМИ, на личной встрече в Белом доме в пятницу американский лидер ответил отказом.
Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Вообще кранты": в Киеве высказались о беде, ожидающей Зеленского
01:56
"Президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день он не сказал "да", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC News.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского, в четверг, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Пытаются сорвать саммит". На Западе забеспокоились после слов Зеленского
Вчера, 20:45
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала